Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo 3 aprile 2022/ Classifica: i segni al top!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022, segni top

Con l’arrivo della primavera si preannunciano alcuni cambiamenti per i 12 segni dello zodiaco e stando all’oroscopo Paolo Fox quali saranno i segni al top durante la prossima settimana a cavallo tra due mesi? Per quali segni, secondo l’oroscopo settimanale, questi giorni saranno propizi per intraprendere nuove avventure e ricevere nuove emozioni? Secondo l’oroscopo Paolo Fox la settimana sarà propizia per tutti i nati sotto il segno del Toro che dall’inizio di marzo ha ricevuto parecchie delusioni e finalmente è giunto il momento per questo segno di riaccendere le passioni e di favorire gli incontri. I cambiamenti veri e propri arriveranno ad aprile e anche sul lavoro arriveranno nuove e importanti occasioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: i pianeti...

Anche per il segno dei Gemelli la settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell’amore e da nuove notizie sul lavoro, soprattutto per chi ha intenzione di intraprendere nuove strade, i giorni di fine mese saranno fondamentali. Un altro segno zodiacale che affronterà la nuova settimana in maniera ottima è la Vergine che, nonostante alcuni problemi in amore avrà una settimana lavorativa caratterizzata da grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ La domenica di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo 3 aprile 2022: buone notizie per l’Acquario

La settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile, secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sarà molto positiva anche per il segno del Sagittario che avrà dalla sua parte Venere e Marte e potrà lasciarsi andare all’amore, la settimana non sarà buona però per questo segno sul lavoro a causa di Giove contrario che porrà questo segno difronte ad alcune scelte finanziarie.

Una settimana al top anche per il segno dell’Acquario che avrà Venere dalla sua parte che favorirà gli incontri intriganti soprattutto per la giornata di domenica quando la Luna renderà tutti gli appartenenti di questo segno attraenti e seducenti. Per i nati sotto il segno dei Pesci la settimana sarà segnata dall’amore e da soddisfazioni sul lavoro a seguito di tanto impegno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA