Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo 3 aprile 2022/ Classifica: i segni flop!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo al 3 aprile 2022, segni flop

Con l’arrivo della primavera si preannunciano alcuni cambiamenti per i 12 segni dello zodiaco e stando all’oroscopo Paolo Fox quali saranno i segni al top durante la prossima settimana a cavallo tra due mesi? Per quali segni, questi giorni trascorreranno in attesa di momenti migliori per intraprendere nuove avventure e ricevere nuove emozioni? Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per l’Ariete dovrà prendere alcune decisioni davvero importanti, mentre sul lavoro è consigliato avere sempre un po’ di cautela. Per questo segno zodiacale è necessaria un po’ di pazienza fino a maggio, quando Giove transiterà nella sua orbita.

Per il segno del Cancro questa settimana dovrà cercare di non guardarsi costantemente le spalle, le giornate più pesanti per questo segno sono quelle di lunedì e martedì. Anche in amore, soprattutto per chi vive una relazione a distanza, sarà necessario mantenere la calma e tenere a bada l’insoddisfazione. Una settimana difficile anche per il segno del Leone che non riesce a fidarsi delle persone che ha intorno in amore ed è giunto il momento di fare chiarezza. Sul lavoro l’astrologo consiglia di fare molta attenzione alle questioni economiche: Saturno contrario non permetterà a questo segno di fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo 3 aprile 2022: buone notizie per l’Acquario

L’oroscopo Paolo Fox settimanale non si apre nel migliore dei modi per i nati sotto il segno della Bilancia in cui gli amori nati da poco devono essere portati con calma e discrezione. Sole e Mercurio sono in opposizione e questo segno non dovrà fare assi affrettati. Per questo segno zodiacale i cambiamenti sul lavoro sono dietro l’angolo. Anche lo Scorpione avrà una settimana abbastanza difficile in cui dovrà cercare di mantenere la calma e di dare più attenzioni ad una persona conosciuta da poco.

L’ultimo segno che dovrà vivere una settimana difficile è il Capricorno che potrebbe affrontare qualcosa di strano in amore nella giornata di giovedì.Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro questo segno zodiacale non può permettersi di prendere decisioni affrettate, tutto si risolverà tra aprile e maggio quando arriveranno le tanto attese conferme e ogni problema verrà superato.











