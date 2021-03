Oroscopo Paolo Fox settimanale 29 marzo-4 aprile/ Classifica a I Fatti Vostri: Acquario va forte

Anche questa settimana tornano con I Fatti Vostri le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che, come al solito, fornisce alcune suggerimenti su come affrontare la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Di seguito la classifica settimanale segno per segno. Al dodicesimo posto troviamo lo Scorpione. I nati sotto questo segno sono molto pensierosi, un po’ annoiati e stanchi. Lo Scorpione, governato da Marte, vuole sempre vivere novità, ma in questo periodo non si possono fare progetti a lunga scadenza. Allontanare le persone importanti è l’ultima cosa da fare. In questi ultimi giorni di marzo e primi aprile dovrete fare delle scelte e dei cambiamenti. Undicesimo posto per il Cancro. In questo periodo siete agitati, attenzioni a non prendervela con tutti. Potete essere più pungenti, non siatelo con la famiglia e sul lavoro Per fortuna della seconda metà di aprile potrete concludere accordi. Al decimo posto il Capricorno: ci sono stelle un po’ spigolose tra cui Sole e Venere, che possono indicare un momento d riflessione. Rispetto al passato, ora il capricorno si è più ammorbidito, ma resta l’influenza determinante di Saturno, che governa questo segno, che ogni tanto vi mettete in osservazione e non in azione. Nono posto per i Pesci. Vivete su un ottovolante, un giorno va bene il giorno dopo sentite che tutto non è recuperabile. Avete un rapporto strano con i sentimenti. Dovete cercare di capire se portare avanti un progetto di coppia.

Ottavo posto dell’oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia. Nel 2021 avrete Giove e Saturno favorevoli, molti si sposeranno, supereranno un esame, avranno un figlio… ovviamente dipende dalle età e dalle circostanze.Quello che accade in questi giorni di positivo da un parte vi aiuta, dall’altra vi affligge. Ogni conquista vi mette in ansia. Al settimo posto troviamo la Vergine. Il cielo è promettente: dal punto di vista sentimentale non ci sono più i livori di inizio marzo. Potrete fare discorsi seri entro la fine di aprile, massimo metà maggio, quando si decideranno tante cose in amore e sul lavoro. Sesto posto per il Toro. Chi ha lavorato bene nel passato si attenda un premio, avrete delle riconferme. Datevi da fare e date un occhiata ai sentimenti, è un periodo di recupero. Anche se in amore avete tante cosa da dire e da ridere. Quinti posto per l’Ariete: ci sono tante sfide, ma queste saranno le ultime settimane di tensione. Però rispetto agli ultimi due anni le cose tendono a sbloccarsi. Non agite con rabbia.

Al quarto posto della classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox troviamo il Leone. È una buona settimana weekend molto interessante. La prima cosa da fare è pensare all’amore, perché sconfigge ogni preoccupazione. Ottimo cielo per innamorarsi: sole e venere favorevoli. Parte centrale della settimana importante. Ai piedi del podio, al terzo posto, troviamo i Gemelli. Avete un cielo molto interessante: con Sole, Venere, Giove, Saturno ottimi. Avete più idee e avrete modo di sviluppare tante cose buone. Potrebbe esserci un cambiamento importante. Al secondo posto troviamo il Sagittario. La prima metà marzo è stato un periodo duro, ora recuperate con una settimana con la Luna nel segno. Seconda parte importante da giovedì. Al primo posto troviamo l’Acquario, che quest’anno va forte. È un anno che vi mette in gioco, se avere una grande esigenza non sopprimetela. La settimana vi aiuta a capire da che parte andare.

