Oroscopo Paolo Fox settimanale 29 novembre-5 dicembre 2021/ Classifica segni Top: leone…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Come saranno gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre? Come ogni domenica, anche oggi, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che, sulle pagine del settimanale DiPiù Tv, dà consigli a tutti i segni zodiacali per affrontare nel migliori dei modi i prossimi giorni. Secondo quanto fa sapere l’astrologo più famoso della televisione italiana, il leone, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci vivranno oggi sereni. Per i nati sotto il segno del leone è arrivato il momento di fare il primo passo in amore. Per capire se vale la pena vivere o meno una storia saranno fondamentali gli ultimi giorni di dicembre. Sul lavoro, hai dato il via ad un progetto, ma occhio alle finanze.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimana positiva in amore per lo scorpione che avrà l’occasione per fare nuove conoscenze. Non mancherà la passione e la voglia di lasciarsi andare. Sul lavoro c’è voglia di cambiamenti soprattutto da parte di chi ha sempre lavorato in gruppo. Periodo positivo in amore per il sagittario che ha voglia di vivere nuove emozioni con il weekend che potrebbe regalare delle gradite sorprese. Sul lavoro, i liberi professionisti che hanno vissuto un perioso di crisi potranno vivere un momento più tranquillo.

Giorni top per capricorno, acquario e pesci. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del capricorno ancoa single avranno l’occasione di vivere belle emozioni. La parola d’ordine, in particolare, sarà ottimismo anche per la sfera lavorativa dove le ispirazioni non mancheranno anche se dovranno farsi valere se si lavora in gruppo.

L’acquario, con il cielo dalla propria parte, avrà tutti gli strumenti per valutare le persone che incontrerà e fare delle scelte importanti in amore. Sul lavoro avrai voglia di chiudere con il passato e tuffarti in nuove avventure che ti regalino nuove emozioni. Infine, settimana positiva anche per i nati sotto il segno dei pesci che troveranno la forza per dimanticare il passato. Non mancheranno le occasioni per vivere un’avventura ricca di emozioni. Sul lavoro è il momento di guardare altrove senza aspettare proposte che non arrivano.

