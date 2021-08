Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto 5 settembre 2021/ Classifica segni Flop

Come sarà la settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Anche questa settimana non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox. Il noto astrologo ci svela quali sono i segni Top e quelli Flop della settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Iniziamo dai segni che vivranno in questi giorni maggiori difficoltà rispetto agli altri e partiamo proprio con l’Ariete. È una settimana di dubbi in amore, ma non è detto che ci sia una crisi. Probabilmente vi sarà solo un po’ difficile stare col partner. Attenzione nel fine settimana con lavoro e denaro: serve pazienza.

Altro segno non al meglio questa settimana, secondo Poalo Fox, è quello del Cancro. Situazione incerta in amore: si prospetta un periodo di riflessione. Bene, però, il lavoro. Anche per il Sagittario non è una settimana splendida: a volte eccedete in amore, pretendendo attenzione da più persone. Non scaricate i problemi lavorativi sul partner.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto al 5 settembre 2021, tra i segni Flop anche il Capricorno

Quali sono gli altri segni flop secondo l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre? Purtroppo anche per il Capricorno saranno giorni altalenanti: nel fine settimana, chi è fidanzato, potrebbe mettere in discussione il suo rapporto. Resta, invece, a caccia d’amore chi ancora non lo ha trovato. Va al rallentatore il lavoro per il Capricorno. Bisogna mantenere la calma nei prossimi giorni. Ultimo segno zodiacale Flop questa settimana per Paolo Fox è quello dei Pesci. Perplessità in amore e qualche ripensamento per chi sta organizzando un matrimonio. Alcune questioni di famiglia potrebbero togliervi la concentrazione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto 5 settembre 2021/ Classifica segni Top

