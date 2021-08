Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto 5 settembre 2021/ Classifica segni Top

Come sarà la settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Anche questa settimana non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Il noto astrologo ci svela quali sono i segni Top e quelli Flop della settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Scopriamo quali sono i segni che avranno le stelle migliori questa settimana. Partiamo dal Toro che trova, finalmente, delle stelle tranquille. In amore sono favoriti i chiarimenti; sul lavoro, invece, qualche insidia che può essere superata con una bella idea.

Tra i segni a cui Paolo Fox questa settimana da 5 stelle c’è anche il Gemelli. Ondata di passionalità in questi giorni, che vi regalerà momenti di meravigliosa intimità. Non fate scelte affrettate sul lavoro. Tra i segni Top c’è anche il Leone. Settimana ottima per confrontarsi con qualcuno con cui si rimanda da tempo. La professione, inoltre, è sostenuta da buone stelle.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto al 5 settembre 2021, tra i segni Top anche l’Acquario

Quali sono gli altri segni zodiacali favoriti, secondo l‘Oroscopo Paolo Fox, questa settimana? Troviamo con 5 stelle anche il segno della Vergine. Buone energie e tanta costruttività in questi giorni. Chi vuole mettersi in gioco in amore sarà favorito. Suggerimenti fruttuosi nel lavoro. Tra i segni Top della settimana anche lo Scorpione che trova Marte a favorire la passione. Giornate particolari per chiarire le tue posizioni col partner. Settimana positiva anche per il lavoro.

Concludiamo la lista dei segni favoriti questa settimana con L’Acquario. Giove nel segno continua a proporvi molte opportunità: siete molto emotivi in questi giorni. Proposte in arrivo nel campo lavorativo da tenere in considerazione. Tuttavia sarete disposti anche a cambiare, fare cose nuove,

