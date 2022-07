Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022: tensioni di coppia per Ariete e…

Torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox settimanale. L’astrologo ha fornito le anticipazioni su cosa succederà segno per segno nella settimana dal 30 luglio al 5 agosto 2022. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Se sei single non vuoi legarti a persone che non meritano la tua attenzione anche perché ora hai la consapevolezza di quello che vali. Agli inizi di agosto Venere sarà ancora contraria e sarà meglio non pensare a storie durature. Momenti di tensione e nervosismo per le coppie. Su questo potrebbero influire discussioni o problemi di lavoro. Hai abbandonato nel frattempo responsabilità inutili ma questo resta un periodo che va preso con le pinze. Arriveranno sul lavoro ottime proposte di lavoro. Prima o poi qualcosa andrà a buon fine visto che da tempo è partita la fase di rilancio. Nell’aria c’è un po’ di agitazione.

L’oroscopo Paolo Fox settimanale ha assegnato quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Le nuove storie saranno molto passionali. Da giovedì Mercurio tornerà ad essere favorevole e i single potranno fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda la vita di coppia, c’è da chiarire qualcosa, una questione di carattere economico, soprattutto se ci sono in ballo questioni di famiglia. Arriveranno delle spese in più per la casa. Fate attenzione a vincoli o vizi nascosti in accordi o contratti.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022: pressione sul lavoro per Gemelli e…

Settimana complicata per il Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, i single nati sotto questo segno potranno decidere se coltivare o meno un rapporto. Da una parte vorresti una storia semplice ma dall’altra cerchi l’amore della tua vita. E’ importante guardarsi dentro e fare chiarezza. Le coppie più stabili potranno superare una grande agitazione. In amore sarà meglio evitare contrasti, soprattutto nelle prime giornate di agosto. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana avvertirai un po’ di pressione. La giornata di lunedì sarà particolarmente pesante ed è importante prendersi del tempo prima di fare le scelte sbagliate.

L’oroscopo Paolo Fox settimanale assegna invece cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Per i single continua il passaggio di Venere. Le opportunità arrivano soprattutto per coloro che vogliono rilanciare un sentimento e vivere una nuova passione. Da qualche tempo hai coltivato un’amicizia che però potrebbe trasformarsi in amore. I legami in atto da tempo vanno meglio. Un po’ di attenzione nei rapporti con i parenti, soprattutto se ci sono lasciti, eredità e questioni legali in sospeso. Le collaborazioni professionali ti hanno deluso. Possibili lavori part time. Questa è una fase di ripensamento e incertezza. Fai attenzione a chi vuole soffiarti un’idea.











