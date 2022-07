Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022/ Leone, Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022: in arrivo una storia d’amore importante per Leone e…

Nell’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 30 luglio al 5 agosto, l’astrologo ha fornito delle anticipazioni interessanti. Come si aprirà il mese di agosto per il Leone? Quattro stelle per i nati sotto questo segno. Per i single i rapporti che nascono adesso sono importanti. Venere si avvicina e dall’inizio della prossima settimana potrebbe nascere una storia importante. Se una persona ti piace ed è carina cerca di conquistarla. Chi ha chiuso da poco una storia potrà ricominciare altrove. In arrivo importanti novità. Per quanto riguarda la vita di coppia, c’è la possibilità di portare avanti i rapporti in maniera più seria. Le giovani coppie stanno facendo dei progetti anche se questo comporterà delle spese. Per il lavoro è una fase importante e non devi preoccuparti se qualcuno ha cercato di bloccare la tua ascesa. Dovrà ricredersi e ammettere i propri errori.

l’oroscopo Paolo Fox settimanale assegna cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo Paolo Fox, Venere sarà favorevole per i single e lo sarà ancora di più da settembre. C’è tutto il tempo per fare una scelta d’amore e lasciarsi andare ad una sensazione positiva. Chi sta da tempo insieme e non ha ufficializzato la relazione potrà mettere le carte in regola. Sei al centro di una questione familiare che può portare un litigio con i parenti. Sul lavoro cerca di portare avanti le tue idee. Puoi recuperare qualcosa dal punto di vista economico.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale proseguono con i segni zodiacali di Bilancia e Scorpione. Settimana faticosa per la Bilancia. I single nati sotto questo segno si sentiranno poco contraccambiati dalla persona che gli interessa. Martedì sarà una giornata nervosa. Difficoltà di intesa possono essere superare con buona volontà. Per quanto riguarda le coppie, potrebbero riaffiorare delle piccole incomprensioni. Le coppie di lunga data devono decidere in merito a spese, cambiamenti e trasferimenti. Non è sempre facile andare d’accordo. Sul lavoro sarete in fase di recupero. Potrete ripartire pensando a nuove opportunità ma stai cercando di mettere a posto ciò che non è andato bene.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Per i single potrà nascere una bella intesa con Vergine e Scorpione. Venerdì e sabato la Luna aiuta le emozioni. Nuovi progetti partiranno sul lavoro ma dovrai essere cauto con il denaro. Marte porterà qualche insicurezza. Non si possono fare scelte azzardate.











