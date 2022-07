Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022/ Sagittario, Capricorno e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 luglio-5 agosto 2022: scelte difficili per il Sagittario e…

L’oroscopo Paolo Fox settimanale fornisce le anticipazioni sui segni zodiacali di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come si aprirà la settimana? Quale segno sarà fortunato in amore? E chi invece avrà una promozione sul lavoro? Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. I single potranno ritrovare un po’ di serenità in amore ma dovrai cercare di dare spazio ai sentimenti. Il lavoro rischierà di occuparti una buona porzione di tempo e ci saranno momenti in cui potrai confrontarti con i risentimenti. Non devi rassegnarti però perché potrai ottenere molto. Periodo importante per chi invece si vuole bene. Giove favorevole aiuta a definire il rapporto se ancora non è ufficiale. Non hai voglia di complicazioni ma anzi desideri risolvere i problemi che sono nati nella tua vita. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte e per questo motivo sarà importante progettare il 2023. Sotto questo cielo sono anche più facili i rapporti con gli altri.

Stando all’oroscopo Paolo Fox settimanale vanno quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Hai uno spirito tormentato per via di Venere in opposizione. Dovrai stare attento alle relazioni che non valgono. In questo momento ti sei rapportato a persone che non promettevano nulla di buono. Chi i è sposato da poco tempo potrà avere banali discussioni. Fate attenzione alle giornate di martedì e mercoledì. Sul lavoro, le cose stanno cambiando e le sicurezze che avevate fino a qualche tempo fa non ci sono più. Cerca però di non demoralizzarti.

Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, i single potranno vivere l’amore d’istinto senza fare programmi. Tieniti alla larga da complicazioni o da persone che sono troppo legate al passato. In questi giorni, l’Acquario vorrebbe riguadagnare la libertà. Problematiche familiari per l’Acquario. Nei prossimi mesi dovrai dare più spazio alle questioni di lavoro e personali. Non discutere nella giornata di venerdì. Sul lavoro, hai voglia di fare cose diverse. Probabile una nuova collaborazione. Non fidarti e non rivelare i tuoi piani a chiunque perché potresti pentirtene.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, per i Pesci si apre un mese di agosto all’insegna delle difficoltà. Splendido transito di Venere. Ceca di approfittarne soprattutto se sei reduce da una separazione e alla ricerca di un nuovo amore. Inizia a programmare qualcosa di bello, tutto può ripartire. In questo periodo hai sacrificato qualcosa per la famiglia. Hai fatto bene ma ricorda che anche tu conti. Sul lavoro, qualcosa non va e per questo motivo sarebbe meglio avviare nuove collaborazioni. Il tuo futuro è in altre situazioni.











