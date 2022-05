Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Emozioni per Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 30 maggio al 5 giugno si preannunciano ricche di novità per alcuni segni zodiacali. Cosa succederà in amore e sul lavoro ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Quattro stelle per il Sagittario. Le storie d’amore nate in questi giorni procederanno a gonfie vele senza particolari scossoni. Per i nati sotto il segno del Sagittario è facile innamorarsi ma anche perdere di vista una persona. Dovrete rivedere i rapporti con Scorpione e Acquario. Sul lavoro la situazione professionale è in fase di miglioramento. Per coloro che hanno un’attività questa settimana può essere molto interessante perché si possono presentare delle occasioni.

Oroscopo domani 29 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanalex sarà una periodo turbolenta in amore per il Capricorno. Non accettate un no e soprattutto non sopportate le persone che cambiano continuamente idea. Finalmente potrete avere tempo di riflettere su quello che non va per cambiarlo. n questa settimana Venere non è più contro di voi e le coppie hanno buone possibilità di recuperare. Attenzione a un ex, doppia prudenza con Cancro e Ariete. Importanti novità per chi svolge un lavoro autonomo. E’ importante studiare nuove strategie e alleanze per mandare avanti i progetti bloccati nelle scorse settimane.

Oroscopo domani 29 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale regalano grandi emozioni all’Acquario per questa settimana di passaggio dal mese di maggio a quello di giugno. Per chi è alla ricerca di un amore questa settimana può essere cruciale. Se la vostra storia d’amore è nata da poco è probabile che vogliate viverla alla giornata. Incertezze nell’aria ma le coppie più forti non subiranno gravi difficoltà. Più che altro in questi giorni si discute di soldi o di figli. Per quanto riguarda il lavoro, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia calma e moderazione. E’ importante raggiungere un compromesso.

Oroscopo domani 29 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Se vi interessa una persona cercate di farglielo capire. Questo è il momento adatto. Fatta eccezione per martedì e mercoledì, la settimana è interessante. Potreste cercare la lotta con un Gemelli, la passione con un Cancro. La fine del mese non convince, quindi, attenzione se dovete parlare di questioni di coppia. Le giornate peggiori di questa settimana sono il lunedì e il martedì ma le stelle verranno in vostro soccorso tra giovedì e venerdì. Sul lavoro, alcuni di voi avranno ricevuto delle belle notizie ed entro pochi mesi arriverà il successo. Attenzione ai ritorni improvvisi. Dopo un periodo di incertezze qualcuno tornerà a fare capolino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA