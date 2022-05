Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio – 5 giugno 2022: le previsioni per Scorpione e Sagittario

Anchec è tornato l’oroscopo Paolo Fox settimanale con le previsioni dell’oroscopo. Nella puntata del programma I Fatti Vostri, Paolo Fox ha elencato quali saranno i segni zodiacali più fortunati di questa settimana e quali invece quelli meno fortunati. Per il segno dello Scorpione si preannuncia una settimana pesante. In questo periodo avvertite tensione e nervosismo. Il caldo non vi sta aiutando ma anzi aggraverà qualche disturbo fisico che già avvertite. Ci vuole un po’ di pazienza ma vedrete che supererete anche questa. Settimana destabilizzante anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Dovreste cercare di prendere in mano le redini della vostra vita e scegliere voi stessi senza avere condizionamenti. Alcuni cercheranno di buttarvi giù ma dovrete resistere. Ad inizio della settimana avvertirete molta pressione ma nel weekend poi cercherete di recuperare.

Ecco laoroscopo Paolo Fox settimanale Situazione di attesa per i nati sotto il segno del Sagittario. Decimo posto in classifica per questo segno che dovrà avere a che fare con un tempo di attese. State aspettando qualcosa che non arriva e questa situazione vi sta mettendo ansia. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni ma dovete avere fiducia. Sarà per voi un anno all’insegna dell’amore e i nuovi incontri faranno presto capolino.

L’oroscopo Paolo Fox settimanale ha stilato una classifica per i segni zodiacali. Quasi a metà classifica secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox troviamo l’Ariete. Per alcuni mesi avete condotto una sfida nei confronti del destino. A inizio anno non tutto è andato per il meglio ma ora avrete l’occasione per rinascere. Dovete essere consapevoli che alcune scelte che farete non troveranno consensi e potrete farvi addirittura dei nemici. Non dovete però mollare perché in gioco c’è il vostro futuro. Fate particolare attenzione ai rapporti di famiglia che potrebbero crearvi dei problemi.

Ottavo posto in classifica per i nati sotto il segno della Bilancia. Giove sarà in opposizione e questo vuol dire che la settimana non inizia nel migliore dei modi. Vi troverete ad affrontare dei dilemmi e per questo vi sentirete in bilico. Di recente avete avuto dei problemi che però si sono risolti. In amore potrete risolvere molte cose considerando che Venere non è più in opposizione. Per le coppie che stanno attraversando una crisi questo è il momento giusto per confrontarsi e chiarire. Cerca di non vivere storie ‘inutili’, perché potresti affezionarti e non essere del tutto tranquillo. Sul lavoro, sei intelligente, ma devi anche capire quali sono i tuoi limiti: non puoi essere frettoloso, a volte bisogna anche scendere a compromessi.











