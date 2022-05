Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio-5 giugno 2022/ Le previsioni per Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 maggio – 5 giugno 2022: le previsioni per Cancro, Capricorno e Toro

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale tornano anche questa settimana. Il popolare astrologo ha stilato una classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana. Al settimo posto in classifica troviamo il Cancro. In questa settimana state ondeggiando tra il certo e l’incerto. C’è il rischio che possiate rimanere delusi da una persona che credevate amica ma che in realtà poi non si è rivelata tale. La vostra sensibilità è una corazza ma anche un’arma a doppio taglio. Dovete sapere gestirla bene altrimenti rischierete di trovarvi isolati dal resto del mondo. Al sesto posto in classifica troviamo i nati sotto il segno del Capricorno. Si stanno per sbloccare alcuni progetti e le soddisfazioni iniziano ad arrivare. Avrete una Venere importante e questo vi assicura un amore stellare.

Stando all’oroscopo Paolo Fox settimanale dopo il mese di aprile in cui vi sentivate giù a livello sentimentale è tornato il tempo di sorridere. Vi sentite molto più carichi e pronti ad agire. Al quinto posto in classifica troviamo invece il Toro. In questo ultimo periodo avete fatto molta strada anche se c’è stato qualche intralcio. Avete dimostrato sempre di essere forti tanto che non vi siete mai tirati indietro davanti a nulla. In questa settimana potrete mettere in discussione un amore ma questo non vuol dire per forza che le cose finiranno male. Potrebbero esserci delle sorprese positive dietro l’angolo.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale questa sarà una settimana importante per i nati sotto il segno della Vergine che conquista il quarto posto in classifica. Vere è favorevole e vi dona grande energia. Questo cielo comporta delle belle rassicurazioni soprattutto nel weekend in cui avrete un fascino maggiore. Saliamo ora sul podio. Tra i segni fortunati di questa settimana troviamo il Leone. In questo periodo siete molto forti. Dopo delle settimane turbolente e caratterizzate da bassi, questo oroscopo vi dona una forza particolare. Attenzione all’amore. Vi sentirete distanti dalla persona che avete accanto e questa lontananza potrebbe sfociare in una rottura.

Sempre analizzando l’oroscopo Paolo Fox settimanale al secondo posto in classifica troviamo il Gemelli. Avete il dono della parola ma dovete sfruttarlo di più per esercitare il vostro fascino. Se siete accanto ad una persona che amate cercate di parlarci e non tenetevi tutto dentro. Sfruttate questo periodo per darvi da fare realizzando tante cose belle. Medaglia d’oro per i nati sotto il segno dell’Acquario. Questa è una settimana molto importante. Le stelle sono dalla vostra parte e per questo dovrete essere calmi prima di agire. Anche Saturno è favorevole e questo aspetto potrebbe avere ripercussioni positive in amore.











