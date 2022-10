Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022/ Previsioni per Acquario…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox torna ad essere protagonista del settimanale DiPiùtv che svela le previsioni per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la settimana che va dal 30 ottobre al 4 novembre. Cosa prevedono le stelle per amore, lavoro e salute per gli ultimi quattro segni zodiacali? Chi riuscirà a vivere delle giornate serene mettendo a segno colpi sia sentimentali che professionali? A dare preziosi consigli su come affrontare la settimana anche ai segni che non godranno del totale appoggio delle stelle è sempre Paolo Fox il quale prevede una settimana positiva per i nati sotto il segno del Sagittario. Per i single è arrivato il momento di guardarsi intorno e aprire le porte del proprio cuore a nuovi incontri. Tutto procede per il meglio per le coppie e anche chi ha chiuso da poco una storia avrà la possibilità di tuffarsi subito in una nuova conoscenza. Le idee geniali del Sagittario troveranno il modo di essere concretizzate. Nonostante le stelle siano favorevoli, il meglio arriverà a metà novembre.

I single nati sotto il segno del Capricorno c’è la possibilità di aprire il proprio cuore ad una persona che ricambia i sentimenti. Dopo un periodo abbastanza agitato per le coppie, le stelle promettono un cielo sereno. Il peggio sembra essere passato anche se per le coppie che non vivono nella stessa città, la distanza resta un problema. Ottobre, lavorativamente parlando, è stato abbastanza faticoso. Novembre, però, dà la possibilità di tuffarsi in nuovi progetti e far vedere tutto il valore del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

La settimana che va dal 30 ottobre al 4 novembre non è particolarmente serena per i nati sotto il segno dell’Acquario. I single del segno, pur avendo voglia di innamorarsi, non possono e non riescono rinunciare alla propria libertà. L’incontro con persone che non lo capiscono potrebbe dare vita a diversi problemi. Chi vive una relazione da diverso tempo, invece, potrebbe pensare di non essere più innamorato. In realtà c’è solo il bisogno di starsene un po’ da soli. Attenzione ai soldi che potrebbero essere utilizzati per bollette, spese per la casa e vari acquisti.

Come sarà, infine, la prossima settimana per i nati sotto il segno dei Pesci? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per l’ultimo segno è in arrivo una settimana importante per i sentimenti, sia per coloro che hanno iniziato da poco una relazione che per le coppie che stanno insieme da anni. C’è anche chi, impegnato in due relazione, potrebbe essere chiamato ad effettuare una scelta. Buone notizie anche per il lavoro. Per chi ha fatto delle ricerche sono in arrivo delle risposte mentre chi ha iniziato da poco un’attività commerciale, diminuiscono i dubbi sul futuro.











