Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022/ Previsioni per Leone…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Paolo Fox, sulle pagine del settimanale DiPiùTv, svela le previsioni per l’oroscopo della settimana che va dal 30 ottobre al 4 novembre. Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Come sempre, l’astrologo più famoso della televisione italiana è pronto a dare preziosi consigli a tutti per affrontare nel migliore dei modi la nuova settimana. Saranno giorni tranquilli nella settimana che regala agli italiani il primo ponte autunnale? Chi riuscirà a vivere dolci emozioni e chi, invece, vivrà momenti particolari? Per i nati sotto il segno del Leone che, nell’oroscopo Paolo Fox hanno tre stelle, sarà una settimana particolare. I single del segno, avendo tantissimi impegni, non daranno molto spazio all’amore. Il rischio è quello di non innamorarsi o di vivere un sentimento a metà. Ancora problemi, invece, per le coppie. Per chi decide di chiudere ora una storia non ci sarà modo di tornare indietro.

Cielo positivo per i single nati sotto il segno della Vergine. Le storie che nascono in questo periodo potrebbero diventare importanti. Date spazio, inoltre, alla passione che in un rapporto, soprattutto giovane e fresco, non deve mai mancare. Scelta importante, invece, per le coppie che devono fare i conti con una decisione riguardante la propria famiglia o un parente.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 ottobre – 4 novembre 2022: previsioni per Bilancia e Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia possono finalmente sorridere. Per i single, le occasioni di nuovi incontri che potrebbero dare vita a nuove storie d’amore non mancheranno. Le storie che nascono in questo periodo promettono molto bene soprattutto per le persone che, dopo un periodo particolare, hanno ritrovato la voglia di rimettersi in gioco. Per le coppie è arrivato il momento di prendere decisioni e cercare di capire se ci sono i margini per recuperare una relazione. Chi si è separato recentemente difficilmente tornerà insieme. Nel lavoro, invece, procede finalmente tutto bene soprattutto per chi deve vendere o acquistare.

Settimana fortunata per i nati sotto il segno dello Scorpione che dovranno approfittare della posizione favorevole delle stelle per tuffarsi sia in amore che nel lavoro. I single del segno che hanno già un interesse per una persona in particolare devono tuffarsi. Le coppie che hanno avuto delle discussioni hanno finalmente la possibilità di risolvere e ritrovare il feeling che sembrava perso. Giorni interessanti anche per la professione. Ci sono tutte le possibilità per dare il via a nuovi progetti o vincere una sfida.











