Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 gennaio – 6 febbraio 2022/ Classifica segni flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022: la classifica settimanale

Nuovo appuntamento con le previsione dell’oroscopo Paolo Fox che, attraverso le pagine del settimanale DiPiùTv, dà alcuni consigli ai sei segni zodiacali che vivranno dei giorni tra alti e bassi durante la settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022. Secondo le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana, i nati sotto il segno dell’ariete vivranno una settimana abbastanza nervosa. In amore sarà necessario prendersi del tempo per ritrovare la fiducia. Dopo aver chiuso con il passato, nonostante le occasioni non manchino, fate ancora fatica a lasciarvi andare. Sul lavoro servirà avere pazienza per ricevere le gratificazione che aspettate da tempo.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la situazione complicata in amore per il cancro che dovranno gestire dei momenti particolari dopo la delusione vissuta con gli ultimi incontri. Nonostante la sfiducia nei sentimenti, i single del segno dovranno continuare a credere nell’amore. Sul lavoro, invece, non mancheranno i rimpianti. Sarà necessario per evitare problemi usare la pazienza e la diplomazia. Settimana flop anche per il leone che metterà in discussione un legame. Per dare una svolta a tutto, potrebbe essere utile fare nuove amicizie. Sul lavoro sarete i protagonisti di alcuni sforzi che, in futuro, vi porteranno dei vantaggi.

Settimana flop per capricorno, acquario e pesci secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio sarà particolarmente complicata da gestire per i nati sotto il segno del capricorno. Il passato continuerà a fare rumore, ma nei prossimi giorni ci sarà l’occasione di andare oltre grazie a nuovi incontri. Anche sul lavoro ci sarà la speranza di rinnovare la situazione e raggiungere i propri obiettivi ma sarà fondamentale avere pazienza.

I nati sotto il segno dell’acquario, invece, penseranno a qualcuno di importante del proprio passato. Una scelta particolare perchè nella vita, non sempre, le minestre riscaldate portano qualcosa di buono. Le novità in amore arriveranno a marzo. Sul lavoro, invece, avrete la possibilità di puntare in alto ma potrebbe essere necessario fare dei tagli dolorosi. Infine, i nati sotto dei pesci aspetteranno delle risposte dalle persone che hanno intorno. Sul lavoro ci saranno ancora dubbi e malinconie per il passato, ma non mancheranno le idee.

