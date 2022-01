Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 gennaio 6 febbraio 2022/ Classifica segni Top: Toro…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Come ogni domenica, anche oggi 30 gennaio, torna l’appuntamento con la classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiùTv svela i segni zodiacali che vivranno sette giorni tranquilli in cui potranno raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato o cominciare a dare vita ad importanti progetti sia sentimentale che professionalmente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, la settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio sorriderà ai nati sotto il segno del toro. I single avranno la possibilità di fare amicizia e di fare colpo su qualcuno che potrebbe diventare importante in futuro. Cielo positivo anche per il lavoro. Ci sarà la possibilità di tuffarsi in nuove e promettenti avventure.

Cielo promettente anche per i nati sotto il segno dei gemelli. Nonostante ci sia ancora un po’ di paura, ci sarà l’occasione per lasciarsi andare all’amore. I single, in particolare, avranno l’occasione di fare nuovi incontri. Sul lavoro, potrebbero arrivare nuove proposte ma dovrete essere bravi a coglierle al volo. Giorni buoni anche per la vergine.

Giorni top per bilancia, scorpione e sagittario: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Sarà una settimana tra alti e bassi quella che va dal 31 gennaio al 6 febbraio secondo l’oroscopo Paolo Fox per i nati sotto il segno della bilancia i quali, dopo aver perso fiducia nei sentimenti, troveranno la forza per mettere da parte le polemiche per salvare il rapporto con una persona particolarmente importante. Sul lavoro ci sarà un po’ di indecisione, ma solo perchè avrete tanta voglia di fare.

Settimana buona secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox anche per i nati sotto il segno dello scorpione. I single avranno una grande voglia d’innamorarsi e le occasioni per farlo non mancheranno. Periodo positivo anche per il lavoro. Dopo vari sacrifici ci sarà l’occasione di raccogliere i frutti.Se avete degli obiettivi da raggiungere, ci sarà l’occasione per mettersi in mostra e conquistare le attenzioni di chi potrebbe aiutarvi. Infine, anche i nati sotto il segno del sagittario vivranno giorni tranquilli. In amore ci saranno nuovi incontri e la parola d’ordine sarà lasciarsi andare. Sul lavoro arriveranno delle proposte da non sottovalutare.

