Oroscopo Paolo Fox settimanale 31 ottobre-6 novembre 2022/ Classifica a I Fatti Vostri

I FATTI VOSTRI, CLASSIFICA OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE 31 OTTOBRE-6 NOVEMBRE: DA BILANCIA A PESCI

Come ogni lunedì, andiamo a scoprire l’oroscopo Paolo Fox settimanale da I Fatti Vostri, la classifica con i segni zodiacali per il periodo 31 ottobre-6 novembre. Partiamo subito dal segno dei Leone: “Dodicesimo posto per il Leone. Ci sono che per farle funzionare avrete bisogno che vi piacciono fino ad un certo punto. State molto attenti nei rapporti, avete grandi capacità di attrarre gli altri, e vi capiteranno persone che vi fanno il filo ma non vi interessano. Un po’ di attenzione martedì e mercoledì. Toro, 11esima posizione. Ci sono delle contese, attenzione ai rapporti Toro e Leone. Inizio settimana con un po’ di agitazione se a voi non sta bene una cosa. Il Toro non passa sopra tutto, siete testardi e cocciuti, a volte però vi bloccate senza ragione o solo per puntiglio, evitiamo discussioni di questo genere anche in amore. Acquario, decima posizione, un po’ di pigrizia, siete molto attivi ma dovete divertirvi, quando finisce il divertimento cominciate ad inventarvi mille scuse per non fare le cose, anche ad essere più cauti in tutto, persino in amore. Gli Acquario che in questo momento hanno un rapporto un po’ asfissiante… se vi sono persone che vi danno un po’ fastidio è necessario mettere dei paletti”.

La classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale, prosegue con i nati sotto il segno dei Gemelli: “Nono posto per i Gemelli. C’è un piccolo fastidio fisico da superare o avete commesso un errore in maniera “carina”. Voi ogni tanto fate delle gaffe, dite tante cose e molte le dite per divertire e divertirvi ma potreste trovare la persona un po’ permalosa. Questa settimana ci sarà un piccolo calo, potreste essere un po’ arrabbiati. Nono posto per l’Ariete, vittorie dal 16 novembre in poi. Adesso avete avuto magari un bell’incarico e qualcosa di importante, ma avrete ancora di più nelle prossime settimane, l’amore è importante. Settimo posto per il Sagittario. Vi state preparando per una gara, voi siete proiettati nel futuro, avete una bella occasione da giocare entro il 16 novembre, ci sono buone novità anche per l’amore”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI SETTIMANALE 31 OTTOBRE-6 NOVEMBRE, LA CLASSIFICA: DA BILANCIA A PESCI

Proseguiamo nello scoprire la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, con i Bilancia: “Sesto posto per la Bilancia. Fate buon viso a cattivo gioco soprattutto con persone che non la pensano come voi, novembre mese importante per i sentimenti. Se avete dubbi o un problema, se non parlate subito col partner occhio a possibili difficoltà. Quinto posto per la Vergine, che riprende quota. Giorni per organizzarvi al meglio, dal 16 novembre dovrete occuparvi un po’ più di voi stessi, dovrete concentrarvi su di voi. Queste sono giornate buone anche per il lavoro, cercate di riprendere le redini della vostra vita, avete voglia di amore. Quattro stelle per il Capricorno. Siete schiacciati da mille responsabilità e appesantiti, dovrete fare vostra l’idea che il prossimo sarà un anno da vincitori. Avete in mente qualcosa di importante, si faranno notare i Capricorno anche in amore”.

Ed eccoci arrivati alla vetta della classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox settimanale: “Terzo posto per il Cancro, serenità, fra giovedì e venerdì occupatevi di voi, c’è un calo fisico, unico problema. Secondo posto per lo Scorpione, avete buone intuizioni e chissà che non viviate un sogno premonitore, capite subito le persone, emozioni in corso. Chiudo in bellezza con il segno dei Pesci, protagonisti assoluti non solo di questa settimana: se vi fanno proposte speciali fra giovedì e venerdì accettatele, può essere una settimana fortunata”.











