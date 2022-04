Oroscopo Paolo Fox settimanale 4-10 aprile 2022/ Classifica: segni al top Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 4–10 aprile 2022: previsioni e classifica, i segni al top

Cosa dicono le stelle per la prima settimana di aprile 2022 per tutti i segni zodiacali? Per quali segni questa settimana sarà caratterizzata da nuove e importanti svolte e per chi da problemi e delusioni? Quali saranno i segni flop e i segni top per questa settimana? L’oroscopo Paolo Fox settimanale risponde a tutti questi dubbi. Uno tra i segni che avrà una settimana al top è il segno dell’Ariete che questa settimana avrà Sole e Mercurio dalla sua parte. Per questo segno saranno favoriti le conoscenze e gli incontri e il compito di questo segno sarà solo lasciarsi andare alle belle emozioni.

Oroscopo Branko oggi 3 aprile 2022/ Previsioni per Ariete, Toro Gemelli, Cancro e...

Una settimana al Top secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale anche per il segno del Toro che riuscirà a riscattarsi dopo un mese di marzo vissuto non troppo serenamente. La giornata di martedì sarà fondamentale per chiarire i nuovi legami. L’astrologo consiglia di tenere sempre sotto controllo le proprie finanze e rivela anche come il momento migliore per dare una svolta alla propria vita sarà la seconda metà del mese di aprile. Anche per il Leone è giunto il momento di lasciarsi andare alle passioni e questa settimana sarà favorita negli incontri. In ambito lavorativo questo segno zodiacale dovrà attendere il mese di maggio per avere la giusta ricompensa ai suoi sacrifici.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 4–10 aprile 2022: settimana da favola per i Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale anche per il segno dello Scorpione sarà una settimana fatta di felicità e nuove sorprese. Venere arriverà in difesa di questo segno zodiacale che potrà finalmente circondarsi di persone in grado di comprendere la sua sensibilità. Grazie a Giove favorevole sul lavoro questo segno zodiacale sarà ancora più ambizioso del solito.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale svelano che anche per il segno dell’Acquario la settimana sarà composta da belle emozioni. L’astrologo consiglia a questo segno zodiacale di prendere in considerazioni tutte le opportunità di scelta che gli verranno mese difronte. Venere favorevole per i Pesci che presto sentiranno la necessità di lasciarsi andare all’amore. A parte i piccoli problemi questo segno sarà energico come non mai, e il consiglio dell’astrologo, ovviamente, è quello di approfittare di questa situazione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA