Oroscopo Paolo Fox settimanale 4-10 aprile 2022/ Classifica: segni flop Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 4–10 aprile 2022: previsioni e classifica, i segni in difficoltà

Cosa dicono le stelle per la prima settimana di aprile 2022 per tutti i segni zodiacali? Per quali segni questa settimana sarà caratterizzata da nuove e importanti svolte e per chi da problemi e delusioni? Quali saranno i segni flop e i segni top per questa settimana? L’oroscopo Paolo Fox settimanale risponde a tutti questi dubbi. Un segno che avrà una settimana difficile è quello dei Gemelli che avrà alcuni problemi da affrontare in famiglia e con i propri parenti e sarà fondamentale mantenere la calma. Questo segno zodiacale avrà buone idee sul lavoro che, purtroppo, fino a maggio non riusciranno a decollare.

Per il Cancro sarà una settimana all’insegna dell’amore ma dovrà riservare tutte le sue forze per il lavoro in cui dovrà agire entro al 10 maggio. L’astrologo consiglia la massima attenzione per le situazioni in bilico in cui questo segno zodiacale non potrà assolutamente temporeggiare. Anche per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 aprile sarà caratterizzato da un bisogno d’affetto e una situazione amorosa ambigua che riuscirà a risolversi solo tra le giornate di giovedì e venerdì. Sul lavoro questo segno zodiacale avrà voglia di dire basta per via di tante situazioni che remano contro, il consiglio dell’astrologo è quello di usare la calma e di essere diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 4–10 aprile 2022: Dubbi per Capricorno

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settinamale anche per il segno della Bilancia è giunto il momento id farsi valere in amore, il consiglio è quello di fare molta attenzione perché solo per il mese di aprile questo segno zodiacale avrà modo di riconciliarsi con qualcuno di speciale. Un momento particolarmente difficile per questo segno zodiacale arriverà a partire da maggio quando, sul lavoro, avrà sempre meno energie.

Il segno del Sagittario ultimamente si è reso conto di essere circondato da persone molto diverse da sé stesso e dai propri principi e in questa settimana dovrà trovare il coraggio di voltare pagina. Anche sul lavoro è arrivato il momento di cambiare per questo segno e di accettare nuovi incarichi. Per il Capricorno la settimana si apre in maniera positiva sul piano amoroso dove dovrà lasciarsi andare e dimenticare le incomprensioni anche se sarà difficile. Entro la fine di aprile questo segno zodiacale dovrà fare chiarezza con sé stesso e capire finalmente da che parte stare.

