Oroscopo Paolo Fox settimanale 4-10 aprile 2022, I Fatti Vostri/ Classifica dei segni

Oroscopo Paolo Fox, dal 4 al 10 aprile 2022: la classifica settimanale

Come ogni lunedì torna puntale l’appuntamento con I fatti vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana. Come sarà il cielo dal 4 al 10 aprile per i 12 segni zodiacali? Nella sua classifica settimanale l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio i prossimi giorni. Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno. All’ultimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo la Vergine. A inizio settimana una situazione con dei pianeti un po’ stridenti, sopratutto in amore. I veri disagi riguardano la vita sentimentale. State cercando di organizzarvi al meglio, Giove è ancora in opposizione. In questi giorni vi sembrerà di sentire tutto pesante. Qualche opposizione in ufficio.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e...

Settimana in salita per Gemelli, Capricorno e Sagittario. L’oroscopo Paolo Fox rivela…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per la settimana dal 4 al 10 aprile, all’undicesimo posto troviamo i Gemelli, un po’ più nervosi del solito. Quando avete un problema cercate di evadere. State attenti, sopratutto alle vicende sentimentali, per colpa di questa Venere un po’ strana. Molto riflessivo il segno del Capricorno, al decimo posto. Se avete una richiesta da fare, fatela. Siete molto tranquilli all’esterno, ma dentro di voi si smuovono vortici mulinelli. C’è tanto da recuperare. Nono posto per il Sagittario. Siete in ricarica perché avete che vi servirà tanta energia da maggio in poi: dal 10 maggio decollerete, cielo bello fino al 2023. Meglio prepararsi a dovere. Aprile è un mese un po’ strano per le relazioni: attenzione nelle rapporti tra Sagittario, Gemelli e Vergine.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni in amore

Bilancia, Toro, Cancro e Leone: come sarà la settimana secondo l’oroscopo Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di questa settimana, ottava posto per la Bilancia. Decisioni da prendere. La prima parte dell’anno è importante per organizzarsi al meglio e per evitare problemi dopo. Oroscopo che porta emozioni importanti dal punto di vista sentimentale. Il Toro, al settimo posto, può contare su una buona Venere. Siete un po’ meno polemici rispetto al mese di marzo. In questi giorni potreste ridimensionare certe atteggiamenti che vi hanno stancato del partner o pensare che c’è qualcosa da recuperare. Siete stanchi e un po’ sottotono. Sesto posto per il Cancro. Con questa Venere siete molto dolci e sorridenti: fine settimana importante per le relazioni. Da rivedere qualche contattato di lavoro, entro il 10 maggio. Al quinto posto troviamo il segno del Leone. È un cielo che porta grande novità: aprile è un mese di preparazioni, maggio sarà un mese di azione.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: settimana al top per Acquario, Ariete, Pesci e Scorpione

L’Acquario, al quarto posto della classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox, ha grandi soddisfazioni, più del 10% delle stelle è a vostro favore. Un buon cielo per amare: amore in pista! Terzo posto per l’Ariete: si rilancia tutto, la vostra ambizione e la vostra voglia di fare. Non staccate il telefono: ci sono delle novità. Secondo posto per il segno dei Pesci: siate molto ottimisti con questo cielo! Chi ha vissuto una crisi d’amore potrebbe voltare pagina. Al primo posto lo Scorpione, con molti pianeti attivi come Giove e Venere: è un cielo che vi riporta alla mente gioie della vita. Adesso vi fate scivolare un po’ le cose addosso e questo è importante per organizzare la vostra settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA