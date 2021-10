Oroscopo Paolo Fox settimanale 4-10 ottobre 2021/ Classifica segni flop: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 4 al 10 ottobre 2021: la classifica settimanale

Sarà una settimana un po’ sottotono per i nati sotto il segno dell’ariete, gemelli, cancro, leone, vergine e pesci secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 ottobre pubblicate sul magazine DiPiù Tv. Come ogni domenica, anche oggi torna l’appuntamento con l’astrologo più famoso della televisione italiana che svela l’andamento delle stelle per tutti i segni zodiacali. Cosa dovranno aspettarsi, dunque, i segni su citati? Andiamo a scoprire tutte le previsioni di Paolo Fox.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i nati sotto il segno dell’ariete sarà una settimana particolare sia per la sfera sentimentale che professionale. Chi ha iniziato una storia da poco tempo avrà diversi dubbi al riguardo mentre chi ha chiuso da poco una relazione, pur nutrendo la speranza di recuperare, dovrà trovare il coraggio per volare pagina. Settimana particolare anche per i gemelli per i quali è arrivato il momento di chiudere una storia che non funziona. Il cancro vivrà una settimana all’insegna della stanchezza e, in amore, è il momento di allontanare una persona che non riesce a capirti. Sul lavoro ci sono diversi progetti in ballo, ma alcuni dubbi, potrebbero mettere in pericolo il futuro della tua attività.

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per leone, vergine e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del leone dovranno munirsi di pazienza perchè, in amore, sarà una settimana ricca di tensione. Meglio rimandare ogni discussione ad periodo più sereno. Tensioni anche sul lavoro, ma con tanta buona volontà si possono superare.

La vergine, amante della chiarezza e allergica alle ambiguità, dovrà fare i conti con una persona che ispira molta fiducia. Gli ultimi giorni della prossima settimana potrebbero essere particolarmente negativi per alcune discussioni. Sul lavoro c’è un po’ di ansia dovuta ad alcuni cambiamenti. I nati sotto il segno dei pesci, infine, che hanno appena iniziato una storia d’amore potrebbe essere colti da dubbi. Qualche problema da risolvere anche sul lavoro.

