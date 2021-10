Oroscopo Paolo Fox settimanale 4-10 ottobre 2021/ Classifica segni Top: acquario…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 4 al 10 ottobre 2021

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv, svela l’andamento astrale della settimana che va dal 4 al 10 ottobre. Nel ricordare a tutti di verificare le previsioni dell’oroscopo, Paolo Fox svela i segni che vivranno una giorni sereni e tranquilli. Come ogni settimana, infatti, ci sono segni che avranno una settimana positiva ed altri che, invece, dovranno dosare momenti di tensione.

Secondo oroscopo Paolo Fox la settimana che va dal 4 al 10 ottobre sarà decisamente top per i nati sotto il segno del toro che vivranno giorni passionali e ricchi di emozioni importanti. Sul lavoro, una persona importante vi darà un consiglio prezioso. In ogni caso, cercate di essere più diplomatici. Settimana positiva anche per la bilancia che, dopo una delusione, fatica a lasciarsi andare, ma è arrivato il momento anche di dimenticare il passato. Fase in ripresa, invece, sul lavoro. Momento favorevole anche per i progetti da realizzare. Settimana sensuale e passionale per i nati sotto il segno dello scorpione che avranno un incontro che potrebbe diventare molto prezioso. Sul lavoro, meglio essere responsabili e cogliere al volo le occasioni che arrivano.

Settimana positiva per sagittario, capricorno e acquario

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox prevedono una settimana positiva per i nati sotto il segno del sagittario per il quale il cielo promette piacevoli incontri. E’ il momento di lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro sei forte e determinato. I nati sotto il segno del capricorno hanno voglia di lasciarsi andare all’amore. E’ arrivato il momento di scappare da situazioni complicate che potrebbero crearti disagio. Sul lavoro c’è tanta voglia di fare e ci sono grandi progetti in ballo.

Infine, giorni sereni anche per i nati sotto il segno dell’acquario per i quali è arrivato il momento di vivere con più serenità l’amore dopo un mese complicato. Sul lavoro, periodo intenso e stressante. Attenti a chi proverà a far saltare qualche accordo.

