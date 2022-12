Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Paolo Fox condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 5 all’11 dicembre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Per i nati sotto il segno del Sagittario, Venere sarà ancora nel segno e questo vi permetterà di vivere l’amore in modo più sereno. Se vi piace qualcuno e pensate vi ricambi, cercate di incontrarla ora. Nella coppia, i nuvoloni neri sono passati e si possono trovare soluzioni civili per andare avanti. Brutte notizie sul lavoro invece per la presenza di Nettuno contrario al segno e la Luna negativa. Cercate allora un bel programma di ripiego lasciando le cosa importanti da fare per la prossima settimana. A livello professionale, potrete programmare con facilità gli eventi e i cambiamenti di lavoro che desiderate.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, tra qualche giorno Venere sarà nel segno e aumenterà il vostro fascino. Credete di più nelle vostre potenzialità, avete bisogno di un riferimento stabile, ma dovrete smettere di pensare solo al lavoro. Le coppie faranno progetti per il prossimo anno. Arriveranno proposte di rilievo, ma il massimo arriverà a maggio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per l’Acquario e Pesci

Nuove soddisfazioni in arrivo per l’Acquario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, le emozioni torneranno protagoniste e potreste ritrovarvi coinvolti in una relazione intrigante. Le relazioni sentimentali potranno migliorare, anche quelle di lunga data. C’è chi ha già pensato di cambiare casa, mettersi in gioco in altri ambienti. Sarete pronti ad esplorare nuovi orizzonti, se dovete fare incontri di lavoro, muovetevi tra lunedì e martedì. La settimana che si sta per aprire non soddisferà le vostre aspettative ma non sarà nemmeno una settimana da buttare. Lunedì sarà per voi un giorno quasi da dimenticare ed anche la giornata di mercoledì sarà sottotono. Saranno invece positive le giornate di venerdì e domenica.

Per i Pesci si preannunciano giornate speciali. A partire dalla giornata di mercoledì la Luna entrerà nel vostro segno e vi regalerà un periodo positivo soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Evitate le dispute tra parenti, non si esclude il ritorno di un ex. In coppia, ci saranno recriminazioni e non sempre sarà facile accordarsi. Per chi ha vissuto un tradimento, è necessario recuperare la fiducia persa. Nella professione, parlate chiaro quando la Luna sarà nel segno, ossia giovedì.











