Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Come ormai di consueto, andiamo a scoprire l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 5 all’ 11 dicembre per tutti i segni. Tra amore, fortuna, lavoro e salute andiamo a scoprire cosa riserverà l’oroscopo nella pima settimana di dicembre. Ecco allora le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. La settimana è stata particolarmente stressante per i nati sotto l segno dell’Ariete. E’ tempo di rilassarsi e iniziare con nuovo vigore le sfide che verranno in ambito professionale. In amore, dimentica il passato e vivi il presente. Non fare paragoni con la persona che hai nella tua vita oggi. È diverso e l’universo messo davanti ai tuoi occhi per imparare insieme. La Luna nel vostro segno fa emergere le emozioni, i desideri e le domande inconsce. Il tuo potenziale affettivo è pieno ma non devi smettere di essere fedele a te stesso.

Vi attenderà una settimana eccellente. Se dovete fare una richiesta ora, non fermatevi e se avete puntato sulla persona giusta riuscirete ad ottenere ciò che volete. Venere è favorevole e le relazioni sono favorite. Le coppie in crisi potranno recuperare, ma ci sarà anche la possibilità di voltare pagina. Per i nati sotto il segno del Toro, Venere vi aiuterà a superare le incertezze degli inizi di novembre. Se pensate di non essere più innamorati è bene parlare chiaro da subito. Nel lavoro, vi serve una pausa. Non tornate sui vostri passi se qualche rapporto professionale si è interrotto.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Per i Gemelli si prospetta una settimana interessante. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, ci saranno buone notizie per chi è in una coppia. Potrebbe arrivare la notizia di un figlio arrivo e le coppie ufficiose si sentiranno di ufficializzare la loro relazione. Venere è ancora in opposizione per i single del segno ma avrete poi la possibilità di recuperare. Le relazioni sociali sono intense e ti porteranno forti emozioni. Il loro bisogno di scambio affettivo è grande, ma anche all’interno di un senso di rispetto delle individualità. Alcuni progetti possono partire questa settimana, ma dovrete schivare ancora delle opposizioni planetarie.

I nati sotto il segno del Cancro attraverseranno una fase di trambusto in cui l’impulsività sarà maggiore. Fai attenzione alle azioni e alle parole. Non perdete tempo con una persona già legata o troppo lontana. Con Leone, Bilancia e Ariete ci saranno delle dispute. L’agitazione in casa sarà alta nel fine settimana. Nella professione, non sprecate tempo con chi non ha nulla da darvi, a dicembre potrebbe finire una collaborazione infruttuosa.











