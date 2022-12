Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Paolo Fox condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 5 all’11 dicembre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Per i nati sotto il segno del Leone sarà una settimana tranquilla. In coppia potrete ripartire alla grande il fine settimana porterà giudizio e qualche emozione in più. In amore, abbi molta pazienza con la relazione tra la tua famiglia e il tuo partner che colpisce i tuoi nervi molto spesso. Nel lavoro, le cose migliorano e potrebbe arrivare una bella intuizione. Stanno arrivando cambiamenti di lavoro che all’inizio non ti piaceranno, ma poi saranno a tuo favore per migliorare e crescere nella tua professione.

Per i nati sotto il segno della Vergine continuerà la fase di recupero seppur lenta. Venere tornerà favorevole dal prossimo sabato, se un amore è stato difficile, si potrà fare ammenda, dimenticare o ripartire. In coppia, dovrete ritrovare l’intimità persa a causa del lavoro. In amore, agisci con cautela se incontri qualcuno che ti piace a prima vista. Nel lavoro, se avete fatto richieste potrete ottenere qualche occasione in più. Tra lunedì e martedì potrebbe già arrivare una proposta.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Per la Bilancia sarà una settimana all’insegna dei cambiamenti. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, entro la fine del mese bisognerà affrontare un passo importante. Se, nel lavoro, fate qualcosa che non vi piace, entro primavera sarà possibile cambiare. Lascia che le acque del fiume si calmino al lavoro. Presto raggiungerai quell’obiettivo che ti sei prefissato e che hai visto molto in salita da raggiungere. È solo questione di tempo. In amore, oggi alcune incomprensioni vengono chiarite e godrai di un clima di cordialità con il tuo partner ma non è quello che entrambi volete. Una relazione andrebbe chiarita, soprattutto se è nata da poco. Meglio agire, chiarire prima della metà di dicembre. Le coppie stabili faranno progetti, ma mancheranno i soldi. Sii te stesso e concediti un vero scambio affettivo con l’altro. Ti porterà sicurezza emotiva e un senso di appartenenza.

I nati sotto il segno dello Scorpione si stanno riprendendo da una delusione d’amore. Chi è in coppia con Toro e Leone, potrà avere dei dubbi. In amore, un incontro con una persona che consideravi un possibile candidato non accade, ma non scoraggiarti perché è solo un inciampo che accadrà. Nella professione, se siete insoddisfatti penserete a come cambiare. In questi giorni dovrete fare attenzione al denaro.











