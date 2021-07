Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 luglio 2021/ Classifica segni flop: vergine…

Oroscopo Paolo Fox dal 5 all’11 luglio 2021: la classifica settimanale

Nonsarà una settimana facile quella dal 5 all’11 luglio per toro, vergine, bilancia, scorpione, capricorno e acquario. L’Oroscopo Paolo Fox, nelle previsioni pubblicate sul settimanale DiPiù Tv, dà consigli preziosi ai nati sotto i segni che dovranno affrontare una settimana flop secondo le previsioni delle stelle. Come sempre, prima di andare a scoprire cosa accadrà nella sfera sentimentale e professionale di tutti i segni zodiacali che dovranno affrontare dei giorni un po’ più complicati, ricordiamo che Paolo Fox invita sempre a verificare a non credere a tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per toro, vergine e bilancia

Il toro non è totalmente soddisfatto della propria vita. Ci sono tanti dubbi per chi vive una storia d’amore che non ha le caratteristiche che vorrebbe e potresti prenderti del tempo per riflettere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni con dei colleghi o con un gruppo di persone. C’è tanto da fare in amore per i nati sotto il segno delle vergine. Le storie che nascono in questo periodo, tuttavia, potrebbero essere promettenti. Sul lavoro attento ai problemi che potrebbero nascere di fronte al rinnovo di un contratto. I nati sotto il segno della bilancia devono fare attenzione alle storie che nascono in questa settimana perchè potrebbero essere solo occasionali. Sul lavoro, nonostante qualche tensione, il periodo è promettente.

Giorni tesi per scorpione, capricorno e acquario

Tensioni in amore per i nati sotto il segno dello scorpione. una persona conosciuta da poco, in particolare, potrebbe crearti qualche disagio. Chi ha cominciato a vivere da poco una storia d’amore, deve provare a mantenere la calma di fronte ad una settimana abbastanza complicata. Insofferenza anche sul lavoro dove è necessario ritrovare un po’ di serenità. Il capricorno non deve pretendere molto in amore dove vivi tutto con molta leggerezza preferendo dare più importanza al lavoro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dopo un mese di tensione, è arrivato il momento di trovare un compromesso. Infine, i nati sotto il segno dell’acquario, in amore, devono cercare di evitare le discussioni. Non mancano, infatti, i piccoli contrasti. Sul lavoro state vivendo una fase di pausa con qualche ostacolo da superare.