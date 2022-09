Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022/ Capricorno, Sagittario, Acquario…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per Sagittario

Nuova settimana in arrivo e nuove previsioni di Paolo Fox per la settimana dal 5 all’11 settembre. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi, dunque, godrà di un cielo sereno? chi, invece, dovrà gestire fulmini e saette? Attraverso le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiùTv, scopriamo che i nati sotto il segno del Sagittario, vivranno dei giorni abbastanza complicati in amore. A causa della diffidenza, tutto sarà difficile per le persone del segno che faranno fatica a fidarsi della persona che hanno accanto. Provate, tuttavia, ad avere più pazienza e ad evitare qualsiasi tipo di discussione.

Sul lavoro la situazione è più tranquilla. Il Sagittario ha dalla propria parte i favori di Giove. I successi e i riconoscimenti dopo diverse preoccupazioni arriveranno. Occorre solo aver pazienza.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per Capricorno e Acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno, in amore, per le coppie, non mancheranno i problemi. Per i single del segno, invece, è arrivato il momento di guardarsi intorno, uscire e fare nuove conoscenze. Sul lavoro, la prerogativa del segno è quella di avere calma. Attenzione, tuttavia, ai soldi e alle questioni legali.

I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, vivranno una settimana ottima per l’amore. I single del segno avranno la possibilità di uscire, andare a qualche festa e divertirsi. Sarà l’occasione per conoscere gente e dare una svolta alla propria vita sentimentale. Sul lavoro cominciate a studiare idee e progetti in vista di un 2023 che si prospetta interessante.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per i Pesci

Come sarà, infine, la nuova settimana per i nati sotto il segno dei Pesci? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, in amore non tutto procede per il meglio. La presenza di Venere nel segno porterà diverse incertezze. Cercate di non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto evitando di fare polemica su tutto.

Sul lavoro, invece, la pazienza delle persone del segno sarà messa a dura prova. Non fidatevi dei colleghi e superiori. Potete contare esclusivamente sulle vostre forze.











