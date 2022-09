Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per Leone

Sarà una settimana importante quella che va dal 5 all’11 settembre per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Come sempre, a svelare cosa prevedono le stelle è Paolo Fox le cui previsioni sono state pubblicate dal settimanale DiPiùTv. Quale, dunque, tra i segni suddetti avrà una settimana piacevole? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del Leone che non hanno ancora trovato l’amore, avranno una settimana importante per rimettersi in gioco. E’ arrivato il momento di riaprire il cuore alle emozioni uscendo ed incontrando nuove persone tra le quali potrebbe esserci una persona che potrebbe rivelarsi importante per il futuro.

Settimana positiva, invece, per il lavoro. Al Leone non mancheranno le occasioni e anche chi si ritroverà ad affrontare il nodo di un contratto in scadenza, non deve temere perchè il rinnovo dovrebbe arrivare tranquillamente.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per Vergine e Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Vergine vivranno una settimana positiva. In amore, il fascino non vi mancherà e dopo aver messo da parte le esperienze negative, avete voglia di rimettervi in gioco aprendo nuovamente il cuore ai sentimenti. Sul lavoro, favorite le persone che già ricoprono ruoli di prestigio. Nonostante la fatica, non è il momento di mollare la presa proprio ora.

Per i nati sotto il segno della Bilancia, invece, la settimana dal 5 all’11 settembre sarà all’insegna di vari alti e bassi. Vi sentite incompresi e circondati da persone da cui non riuscite ad ottenere ciò che desiderate. Tanti, inoltre, gli impegni sul lavoro. Tuttavia, provate a non essere precipitosi e a ritagliarvi anche del tempo per riposarvi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 settembre 2022: le previsioni per lo Scorpione

Come sarà, infine, la nuova settimana per le persone nate sotto il segno dello Scorpione? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, lo Scorpione ha bisogno di tuffarsi a capofitto in nuove avventure e vivere senza ripensamenti le emozioni. Favoriti gli incontri con le persone nate sotto il segno della Vergine o del Capricorno.

Periodo decisamente pesante quello lavorativo per le persone dello Scorpione. Se avete da poco iniziato un nuovo progetto, avete tanti pensieri in testa e le preoccupazioni da affrontare non vi lasciano tranquilli.











