Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Come sarà la settimana che va dal 6 all’11 novembre per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A svelare tutto è Paolo Fox attraverso le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicato dal settimanale DiPiùTv e dall’App Astri. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. La settimana sarà ottima per chi cerca di fare nuove amicizie. Quelle che nascono oggi potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante in futuro. Buona settimana anche per le coppie che hanno affrontato diverse crisi. Ora tutto è recuperabile. Ci sarà la possibilità anche di fare progetti di vita insieme. Da evitare, tuttavia, discussioni sui figli o sulle spese di famiglia.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 all'11 novembre/ Previsioni per Ariete, Toro…

Cinque stelle anche per i nati sotto il segno del Capricorno. I single del segno sentono la necessità di avere accanto una persona di cui fidarsi per avere la sicurezza di cui necessitano. Il Capricorno, solitamente, preferisce stare solo dopo la fine di una relazione, ma il periodo è super positivo per non sfruttarlo per riaprire il cuore all’amore. Grandi progetti per le coppie che si sono sposate da poco. Il lavoro di uno dei due, però, potrebbe rappresentare un ostacolo da superare. Proprio la sfera professionale continua a dare qualche pensiero al Capricorno. La fatica è tanta, ma il prossimo anno porterà tante soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Come sarà, infine, la settimana per i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Pesci? Quattro stelle per l’Acquario. I single hanno voglia di amare, ma non di essere legati. Amanti della libertà, preferiscono quei rapporti in cui c’è la possibilità di non rinunciare assolutamente alla propria libertà. Le coppie, invece, sono alla ricerca di un po’ di serenità che potrebbe arrivare anche con un piccolo viaggio. Il consiglio è evitare le discussioni all’inizio della prossima settimana. Sul lavoro, alcune persone dell’Acquario potrebbero aver fatto un grosso cambiamento. Le conferme migliori arriveranno nei prossimi mesi. Il cielo è positivo anche per gli studenti che devono laurearsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia, Acquario: stelle…

Quattro stelle, infine, anche per i nati sotto il segno dei Pesci. I single hanno davvero voglia d’innamorarsi. Chi ha da poco chiuso una storia non avrà difficoltà a trovare un’altra persone in grado di fare breccia nel cuore. Le coppie che, nell’ultimo periodo hanno fatto affrontato diverse discussioni devono provare a trovare una tregua. Per quanto riguarda il lavoro, gli ultimi mesi del 2022 sono di preparazione in vista di un 2023 che promette benissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA