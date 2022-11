Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

L’oroscopo Paolo Fox, fornito dal settimanale DiPiùTv e dall’App Astri, torna per svelare le previsioni per la settimana dal 6 all’11 novembre. Cosa attende i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Le stelle saranno positive per tutti o ci sarà qualcuno che dovrà fare i conti con le stelle negative? Paolo Fox assegna tre stelle ai nati sotto il segno del Leone. I single del segno che hanno da poco chiuso una storia dovranno munirsi di pazienza perchè un nuovo amore non arriverà subito. Le coppie in crisi da tempo, invece, dovrebbero evitare nuove discussioni soprattutto se il motivo è una relazione del passato. Probabilmente, il Leone più sereno in amore è quello che vive una relazione a metà. Tante preoccupazioni sul lavoro e, probabilmente, qualche pensiero è dovuto anche alla situazione economica.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia, Acquario: stelle…

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. I single che hanno voglia di innamorarsi devono sfruttare fortemente tutta la settimana. Le stelle, infatti, favoriscono gli incontri, soprattutto quelli chiarificatori. Non sono mancate le discussioni nelle coppie di vecchia data ed ora c’è la necessità di ritrovare un po’ di passione e intimità. Novità importanti anche nella vita lavorativa e, in vista del 2023, si può dare il via ad un nuovo progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Pesci: stelle…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Tre stelle, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Bilancia. I single del segno, da una parte, hanno voglia di innamorarsi e, dall’altra, hanno paura di soffrire. Chi ha da poco iniziato una storia ed è ancora alle prese con ansie e paure, potrebbe mettere tutto in discussione. Sia in amore che in amicizia, comunque, c’è la voglia di cancellare un passato difficile. Qualche problema sul lavoro dove i riconoscimenti tardano ad arrivare. L’importante, però, è non perdere la speranza e darsi per vinti.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno…

Settimana stellare, invece, per i nati sotto il segno dello Scorpione che porta a casa cinque stelle. C’è tanta voglia di amare tra i single del segno che, questa settimana, hanno finalmente la possibilità di fare nuovi incontri e, forse, incontrare la persona giusta. Tutte belle le conoscenze, anche quelle occasionali. Le coppie, invece, potrebbero andare incontro a qualche divergenza, ma con un po’ di buona volontà, tutto sarà superabile. Buone occasioni anche sul lavoro. Le persone che hanno da poco accettato una nuova mansione che non ritengono adatta alle proprie capacità potranno anche cambiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA