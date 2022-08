Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Torna anche per questa settimana l’appuntamento con le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox settimanale. Cosa succederà in questa seconda settimana che anticipa le vacanze di agosto? Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il mese di agosto è particolarmente amico dell’Ariete. Venere torna in aspetto interessante anche se molto dipende dalla storia e dalle intenzioni che hai con la persona che stai frequentando. In questa settimana potrai ricucire uno strappo e o se non vuoi perdere tempo con persone poco affascinanti potrai guardarti attorno. Per le coppie è arrivato il momento di recuperare. In questi giorni di relax dedica più tempo alla tua famiglia che hai trascurato per impegni di lavoro. Sul piano lavorativo, chi ha da poco cambiato attività i ripromette di fare ancora di più. Con la presenza di Giove in Ariete sarà difficile ricevere contraccolpi.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono tre le stelle per i nati sotto il segno del Toro. I single non vorranno perdere tempo con chi non dà garanzie. Venere sarà abbastanza dispettosa e creerà tensioni difficili da dimenticare. E’ tempo di cambiamenti importanti. Difficoltà per le coppie che stavano pensando di cambiare casa o di progettare una vacanza. Sul piano professionale, dovrai fare i conti con le finanze. Troppe spese da sostenere e per questo sarai particolarmente nervoso.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale, i single dovranno aspettare la giornata di giovedì. Non tenerti lontano dai nuovi incontri: ora avrai la possibilità di orientare la vita sentimentale in modo piacevole. Durante questa settimana potresti trovare una persona che fa al caso tuo. Le coppie dovranno ritagliarsi un po’ di tempo per i sentimenti. Prudenza nella giornata di domenica. Sarà una giornata sottotono. Presenza positiva di Venere da giovedì. Sul lavoro, fai le cose che ti intrigano. Lanciati in progetti diversi e mettiti in mostra grazie alla creatività. Dalle stelle arriveranno serenità e opportunità.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Per i single è l’ultima settimana con Venere nel segno. La vita affettiva lascia aperto qualche dubbio, non manca la passione perché sei sempre disponibile. Luna critica nelle giornate di martedì e mercoledì. Settimana interessante sul lavoro ma martedì potrebbe esserci qualche indecisione. Con Bilancia e Ariete non tutto va bene soprattutto se c’è una società da formare.











