Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022, le previsioni per Leone e Vergine

Come si aprirà la settimana dal 6 al 12 agosto per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? L’Oroscopo Paolo Fox settimanale ha fornito le anticipazioni sul Settimanale Dipiù TV. Andiamo a vedere nel dettaglio. Agosto va a braccetto con il Leone che ancora una volta è uno dei segni più fortunati in questa estate torrida. Il cielo regala emozioni forti ai single e non potrebbe essere diversamente visto che Venere da venerdì inizia un transito importante. La giornata migliore sembrerebbe essere domenica visto che la Luna è in ottimo aspetto. Le coppie vivranno un momento complicato ma Giove sarà favorevole e vi sarà d’aiuto nel superare gli ostacoli. Sul lavoro non ci saranno problemi. Se qualcuno ha cercato di fermare l’evoluzione dovrà vedersela con la tua capacità di risalire la china. Cerca di tenere sotto controllo le spese.

Oroscopo domani 7 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. L’amore non è al centro dei tuoi pensieri ma è comunque un buon periodo rispetto al passato quando alcune relazioni ti sono sfuggite di mano. Hai le idee più chiare e vorresti definire la storia. La giornata di mercoledì sarà promettente per i rapporti sentimentali. Per le coppie è arrivato il momento di ritrovare un po’ di intimità visto che il calore è mancato per i troppi problemi degli ultimi mesi. Sei una persona attenta ai dettagli ma non è escluso che tra domenica e lunedì ci sia qualcosa da discutere. Sul lavoro potrai ripartire alla grande, pensando a qualcosa da avviare in vista di settembre.

Oroscopo domani 7 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Da diverso tempo nelle nuove situazioni d’amore ci sono stanchezza e incredulità. I contrasti sono ancora in corso o i rapporti si sono chiusi da poco. Nella giornata di martedì ci saranno ancora polemiche da affrontare. Le coppie che hanno superato da poco la bufera sono più stabili. La fatica incombe su certi legami e bisogna trovare una soluzione se la lontananza pesa. Sul lavoro, cerca di mettere in atto le tue idee e di superare l’incertezza che ti attanaglia da tempo. Non sei tu ad aver creato problemi ma il destino che ti ha fatto lo sgambetto.

Oroscopo domani 7 agosto: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno dello Scorpione si prospetta una settimana complicata. La tua pazienza ha un limite e dopo venerdì lo vedrai. Se devi scegliere tra due persone evita di fare il passo più lungo della gamba e fermati a riflettere. Il nuovo passaggio di Venere farà vedere l’amore sotto una luce diversa. Preoccupazione sul lavoro per un progetto che partirà a settembre. Ora sembra tutto fermo ma presto si tornerà in sella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA