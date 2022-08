Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Torna con l’appuntamento dedicato alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 agosto. Cosa succederà? Andiamo a vedere in dettaglio le previsioni che riguardano il Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Il transito di Venere da giovedì favorisce gli incontri per i single. Avere Venere favorevole è positivo ma bisogna capire se tu vuoi davvero frequentare una persona. Con Giove favorevole le coppie da ufficiose diventeranno ufficiali. Potresti fare scelte drastiche per stare bene. Decisioni importanti in arrivo. Il periodo critico sul lavoro c’è per tutti ma tu riesci a fare qualcosa per ritrovare la tranquillità. C’è anche una grande voglia di rimettersi in gioco.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono quattro le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. I single non escono da un periodo facile in amore ma questa settimana segna una svolta. Un amore può rinascere o sarai tu ad essere più disponibile. Queste saranno giornate utili per chi vuole recuperare un sentimento e rimediare ai problemi delle ultime tre settimane. Bisognerebbe capire se il rapporto ancora funziona o se potrebbe servire una pausa. Sul lavoro hai tanti progetti in mente e Mercurio favorevole darà spazio alle opportunità in vista della prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo Oroscopo Paolo Fox settimanale, i single non avranno voglia di infilarsi in relazioni complicate. Fai attenzione a non perdere la testa per una persona distante da te, sia psicologicamente che fisicamente. Se ti piace qualcuno prendi tempo e non essere troppo insistente. Nelle ultime settimane la vita di coppia ha risentito dell’insoddisfazione causata dal lavoro. Agosto è una prova da superare per le coppie e una giornata test sarà quella di venerdì. Sul lavoro hai voglia di fare cose nuove ma devi scontrarti con un ambiente conservatore o con persone che non accettano le tue idee.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale inizierà in modo interessate per i single dei Pesci. Cerca di non puntare più al passato ma vivi il presente. I separati saranno più sereni anche se ci saranno questioni economiche da affrontare. Per le coppie ci saranno novità in arrivo entro la fine dell’anno. Sul piano professionale, la presenza di Mercurio in opposizione porterà problemi con i soldi. Ci vorrà molta pazienza e dovrai evitare gli scontri. Valuta bene nuove proposte e cambiamenti.











