Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 dicembre 2021/ Classifica segni Flop: cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 6 al 12 dicembre 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana che va dal 6 al 12 dicembre secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Anche oggi torna l’appuntamento con le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana pubblicate sul settimanale DiPiù Tv. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei gemelli vivranno una settimana sottotono. In amore ci sono problemi per le storie iniziate da poco mentre i single hanno comunque la possibilità di fare nuovi incontri. Sul lavoro, la parola che caratterizza il periodo è attesa. C’è la voglia di ricevere novità, ma la stanchezza comincia a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia, Gemelli: le previsioni

Settimana particolare anche per i nati sotto il segno del cancro che in amore hanno ancora tanti dubbi. Il lavoro occupa la maggioranza dei pensieri dei nati del segno, ma il fine settimana potrebbe regalare nuovi incontri. Attenzione, dunque, alle conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. La vergine è ancora molto diffidente e per cercare di dare una svolta alla propria vita sentimentale è necessario mettersi in gioco accettando anche degli inviti. Sul lavoro è richiesto tanto impegno, ma sono in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Chi al top tra Leone, Sagittario, Ariete?

Settimana flop per capricorno, acquario e pesci secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del capricorno devono mantenere la calma per tutta la settimana. Dubbi e ripensamenti rendono complicata la vita sentimentale di chi ha già una storia mentre chi è single, pur avendo la possibilità di incontrare persone, continua ad avere paura d’innamorarsi. Sul lavoro tutto procede bene ma c’è qualcosa che non vi fa stare tranquilli. L’acquario, invece, è atteso da una settimana in cui l’amore promette nuovi incontri e di fronte alla persona che ha attirato la vostra attenzione, è importante non mollare. Sul lavoro, invece, potreste accettare un nuovo incarico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Pesci, Cancro, Scorpione: le previsioni

Infine, secondo Paolo Fox, anche i nati sotto il segno dei pesci devono restare tranquilli per tutta la settimana. In amore potreste mettere in discussione tutto non riuscendo più a trovare ciò di cui avete bisogno per stare bene mentre sul lavoro bisogna avere ancora un po’ di pazienza prima della grande svolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA