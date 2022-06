Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022/ Le previsioni per Leone, Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Tornano ancora le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, le previsioni dal 6 al 12 giugno 2022. Soddisfazioni sul lavoro in arrivo per Ariete, ottime notizie in amore per Gemelli e…. Chi saranno i segni più fortunati di questa settimana? Chi invece soffrirà in amore? Le previsioni sono state pubblicate sul Settimanale Dipiù Tv. Tre stelle per i nati sotto il segno del Leone. Hai acquistato maggiore sicurezza in te stessa e le storie d’amore che sono nate a maggio vanno riviste con più lucidità. Nella giornata di sabato ci saranno delle tensioni e potresti iniziare una discussione, forse inutile. Sul lavoro sono in arrivo grandi cambiamenti soprattutto grazie a Giove e Marte che sono dalla tua parte. Sei al centro dell’attenzione e questo ti può attirare gelosie ma anche invidie.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Un segno particolarmente fortunato questa settimana soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere è dalla tua parte e puoi lasciarti andare ai sentimenti e alle passioni. Cerchi delle sicurezze in amore ma all’inizio le relazioni più belle sono quelle confusionarie. Sul lavoro è arrivato il momento di agire perché Giove non è in opposizione. Pertanto cerca di approfittare di questo particolare momento per realizzare delle occasioni importanti. In amore cerca di essere più leggero e non farti trascinare dalla malinconia.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale, le previsioni dal 6 al 12 giugno 2022. Soddisfazioni sul lavoro in arrivo per Ariete, ottime notizie in amore per Gemelli e… si rivelano interessanti per alcuni segni zodiacali che dopo un periodo di difficoltà e turbolente possono tornare a tirare un sospiro di sollievo. Tra questi il segno della Bilancia che vedrà triplicati i suoi guadagni in questa settimana. In amore invece bisogna fare attenzione perché Giove e Marte sono in opposizione e questo non è un buon segnale. Sei diffidente nei confronti dell’amore e anche se qualcuno ti intriga cerchi di tenerlo lontano. Dovresti invece buttarti e cogliere quei segnali importanti. Cerca di non chiuderti, di non isolarti ma prima di fare delle promesse pensaci bene. Sul lavoro vai avanti con calma e prudenza.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, tre stelle anche per il segno dello Scorpione. In amore sarai stanco per l’effetto dell’opposizione di Venere e stai soffrendo un po’. Ti senti attaccato dalla persona che ami e per questo preferisci metterti sulla difensiva. Ti irritano le persone false, ma se hai messo al primo posto il lavoro e hai trascurato qualcuno ora forse puoi tornare indietro. Sul lavoro, pochi vantaggi questa settimana, occhio ai soldi. Meglio percorrere la strada della prudenza e mantenere la calma.











