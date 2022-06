Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022/ Le previsioni per Pesci, Acquario…

Oroscopo di Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Tornano ancora le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 giugno 2022. Le previsioni sono state pubblicate sul settimanale Dipiù Tv. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati di questa settimana? Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore le storie che nascono sono intriganti. Giove e Venere sono dalla tua parte e ti invitano a lasciarti andare alle emozioni e alla passione. Chi ha chiuso da poco una storia importante è pronto a rimettersi in gioco, a lasciarsi la paura alle spalle. Sul lavoro stai attendendo una promozione che ora però sta per arrivare. Sta procedendo tutto secondo i piani e chi è fermo da un po’ di tempo potrà ripartire.

Come indicato dall’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Chi ha da poco avuto una delusione ha paura di rimettersi in gioco e cerca di capire bene cosa è successo. Nella giornata di giovedì cerca di non offendere nessuno, di agire con calma e prudenza. Sul lavoro, Giove è dissonante e pertanto è bene fare attenzione al denaro. Ci saranno problemi nel rinnovo di un accordo perché forse qualcuno non ha mantenuto le promesse. Le parole non valgono spesso se non sono seguite dai fatti.

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale proseguono con i restanti segni dell’Acquario e Pesci. Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Chi si troverà a vivere due storie d’amore si troverà di fronte ad un bivio e dovrà prendere una decisione. Venere è dissonante e spinge a fare chiarezza nei sentimenti per affrontare al meglio la situazione. E’ arrivato il momento del confronto ma non è detto che questo sia un male. Le storie nate da poco tempo sono già in crisi. Sul lavoro sta per iniziare una nuova fase. Cerca di essere costante nelle scelte e di cogliere al volo le opportunità che la vita ti riserva. Ci saranno belle novità nella giornata di giovedì. In questa settimana ti farà bene dedicarti ad un hobby o ad una passione.

Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale saranno giornate all’insegna dell’amore per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è dalla tua parte e potresti fare un incontro speciale. Se hai avuto problemi in passato devi lasciare tutto alle spalle ed essere pronto a ricominciare. Nel weekend sarai circondato da persone intriganti. Sul fronte professionale ci saranno dei momenti di esitazione nelle giornate tra lunedì e martedì. Belle proposte in arrivo ma supera i limiti che ti sei posto e vivi la vita con leggerezza e serenità.











