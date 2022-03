Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-11 marzo 2022/ Classifica: previsioni, i segni flop

Oroscopo Paolo Fox: i segni Flop della classifica settimanale dal 7 all’11 marzo 2022

Con l’arrivo imminente della primavera 2022 e le nuove congiunzioni astrali, si prevedono cambiamenti importanti per i segni dello zodiaco, come anticipa l’oroscopo Paolo Fox nel rinnovato appuntamento con nelle pagine di Dipiù, relativo alla settimana 7-11 marzo 2022. Sulla base delle nuove previsioni dell’astrologo super-star (trapelato intanto anche l’oroscopo dell’intero mese di marzo, ndr), si delinea una classifica settimanale dei segni flop, oltre all’ordine di gradimento dei segni “top”.

Si parte con il Toro: Si prevede un nuovo capitolo delle coppie con un tempo diverso che chiuderà l’ultimo e dal punto di vista economico si preannunciano delle ingenti spese impreviste. Gemelli: A breve bisognerà sostenere delle spese importanti per la casa, e per i single, qualora ci fosse la volontà di avviare una nuova frequentazione, potrebbe però delinearsi l’inizio di una fase propizia. Tra i segni flop della nuova settimana, anche il Leone: Per i single è tempo di fare delle importanti scelte e per le coppie lunedì e martedì si riveleranno delle giornate particolari.

La classifica dei segni flop, relativa alla settimana 7-11 marzo 2022 dell’oroscopo Paolo Fox, prosegue poi con i Vergine: Per le coppie, chi ha discusso potrà rivendicare il rapporto, per i single invece il consiglio è di non rivangare vecchie questioni di famiglia e casa. Sagittario: La nuova settimana non porterà alcuna novità nel lavoro, deludendo le aspettative. Infine tra i segni flop di inizio marzo -sulla base delle previsioni settimanali dell’oroscopo Paolo Fox- abbiamo anche i nati sotto il segno del Capricorno: E’ importante verificare la tenuta di un rapporto, prima di affidarsi ciecamente al partner e al prossimo in generale.

