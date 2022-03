Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-11 marzo 2022/ Classifica: previsioni, i segni top!

Oroscopo Paolo Fox: i segni Top della classifica settimanale dal 7 all’11 marzo 2022

Si avvicina la primavera 2022 e con le nuove congiunzioni astrali si preannunciano importanti cambiamenti per i segni dello zodiaco, per cui -sulla base dell’oroscopo Paolo Fox alla settimana dal 7 all’11 marzo 2022 (che cura anche le previsioni complete di marzo, ndr), uscito tra le pagine di Di più, si delinea l’annessa classifica dei 6 segni top. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge, per gli appassionati fruitori delle previsioni astrologiche:

Ariete: è decisamente il segno delle primavera annunciata e questo può ormai dirsi il suo tempo per antonomasia: dopo un periodo segnato dal nervosismo, finalmente si delinea all’orizzonte una svolta in amore, che sembra voler spazzare via le nuvole dal vostro cielo. Cancro: Secondo l’orosocpo Paolo Fox anche i cancerini sono al top, dal momento che nel lavoro sono previsti i risultati migliori, del tutto inaspettati, per chi di recente ha dovuto fa fronte a dei cambiamenti repentini, oltretutto spiazzanti. Bilancia: Le stelle saranno dalla parte delle coppie, nella settimana di inizio marzo.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario tra i segni Top di inizio marzo 2022

Sulla base del rinnovato oroscopo Paolo Fox settimanale, inoltre, si rilevano importanti novità anche per altri 3 segni “top”:Acquario: L’oroscopo Paolo Fox parla chiaro, c’è un quadro astrale ben promettente per i single, grazie all’arrivo di Venere. Pesci: Il mese è propizio e sarebbe il momento ideale per delle nuove proposte di lavoro. La classifica dei segni top della nuova settimana, infine, indica anche lo Scorpione: E’ possibile che qualcuno rievochi il passato e voglia ricontattare un’ex fiamma perduta nel tempo.

