Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-13 febbraio 2022/ Classifica segni Flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 febbraio 2022: la classifica settimanale

Come ogni domenica, torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox che, sul settimanale DiPiù Tv, svela l’andamento della settimana dal 7 al 13 febbraio. Attraverso le stelle, l’astrologo più famoso della televisione svela i segni che vivranno dei giorni altalenanti. La settimana sarà particolarmente impegnativa per i nati sotto il segno dell’ariete che dovranno cercare di evitare discussioni in amore avvicinandosi ad una nuova persona. Critici e selettivi, ci saranno alcuni rapporti che non vi fanno più stare bene. Sul lavoro sarà necessario partire con calma di fronte a nuovi impegni, ma con il tempo tutto si sistemerà.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox I nati sotto il segno del cancro, non avendo più fiducia nell’amore, nonostante gli incontri non mancheranno, non saranno disponibili ad iniziare nuove storie. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti, ma sarà necessario aspettare qualche giorno in più. Settimana di polemiche in amore per la bilancia che potrebbe ricevere una delusione anche da una persona di fiducia. Sul lavoro novità in arrivo, ma occorrerà avere pazienza.

Sagittario, acquario e pesci: giornate sottotono secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, non sarà una settimana totalmente serena per i nati sotto il segno del sagittario. In amore non mancheranno i colpi di fulmine, ma evitate di dichiarare amore eterno soprattutto se state vivendo delle storie passeggere. Sul lavoro, avete ancora tanti sogni da realizzare, ma servirà tanta pazienza per realizzarli. Pazienza è anche quella che servirà ai nati sotto il segno dell’acquario alla ricerca del grande amore. Le storie che nascono in questo periodo potrebbero, tuttavia, riservarvi delle sorprese diventando importanti. Sul lavoro cercate di non fare passi azzardati. Il periodo migliore per osare arriverà.

Infine, settimana particolare anche per i nati sotto il segno dei pesci che, in amore, hanno voglia di mettersi in gioco. Nel corso dei prossimi giorni sarà necessario non restare fermi e guardarsi intorno per riuscire a cogliere al volo delle occasioni. Sul lavoro, invece, cercherete di portare avanti le vostre idee, ma potrebbero sorgere anche degli imprevisti.



