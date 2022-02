Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-13 febbraio 2022/ Classifica segni Top: leone…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 7 al 13 febbraio 2022

Cosa riservano le stelle per la settimana dal 7 al 13 febbraio 2022 secondo l’oroscopo Paolo Fox? A svelare tutto, come ogni domenica, è Paolo Fox con le sue previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv. Anche per la seconda settimana di febbraio, l’astrologo più famoso della televisione italiana ha attribuito alcune stelle ai dodici segni zodiacali svelando così chi vivrà dei giorni sereni e chi, invece, dovrà munirsi di pazienza per affrontare tutte le situazioni. Settimana top per i nati sotto il segno del toro che avranno l’occasione per tuffarsi in nuove conoscenze. Per chi ha voglia di un nuovo amore, le emozioni non mancheranno. Non mancheranno le buone occasioni anche sul lavoro.

Le stelle secondo l’oroscopo Paolo Fox promettono grandi cose in amore per i nati sotto il segno dei gemelli. Previste riconciliazioni entro la fine di febbraio e chi ha voglia di avvicinarsi nuovamente ad una persona avrà l’occasione per farlo. Sul lavoro sarà necessario essere intraprendenti perchè le occasioni non mancheranno. Settimana positiva anche per il leone che, in amore, avrà la forza per superare qualche piccola complicazione. Le storie nate da poco hanno tutte le carte in regola per durare. Sul lavoro sta iniziando una fase di recupero che permetterà di portare a casa dei riconoscimenti.

Giorni sereni per vergine, scorpione e capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox anche per i nati sotto il segno della vergine, la settimana dal 7 al 13 febbraio, regalerà giorni tranquilli. In amore, il cielo promette grandi cose sia per i giovani che per le persone più adulte. Sul palvoro, presto, dovrebbero arrivare delle importanti novità. Settimana promettente in amore per lo scorpione, soprattutto per chi desidera fare nuove conoscenze. L’amore potrebbe bussare presto alla tua porta. Anche la situazione lavorativa è molto promettente: i nati sotto il segno dello scorpione dovranno solo trovare la forza di rimettersi in gioco.

Infine, anche i nati sotto il segno del capricorno vivranno giorni sereni. In amore, i single dovranno lasciarsi andare e mettere da parte l’orgoglio per vivere nuove ed intense emozioni. Sul lavoro, le idee non mancano e arriveranno presto dei buoni risultati.



