Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-13 giugno 2021/ Classifica, segni flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 giugno 2021: la classifica settimanale

Sarà una settimana più complicata del solito per ariete, vergine, scorpione, sagittario, capricorno e pesci, secondo le previsioni delle stelle, quella va dal 7 al 13 giugno. Paolo Fox, l’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle previsioni pubblicate dal settimanale Di Più Tv, dà qualche consiglio per affrontare i prossimi sette giorni. Per superare indenni la nuova settimana, i segni cosiddetti “flop” dovranno munirsi di pazienza. Ma cosa riservano nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire le previsioni che Paolo Fox invita sempre a verificare sul campo.

Settimana complicata per ariete, vergine e scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox

Quale polemica in amore per i nati sotto il segno dell’ariete. Potreste perdere la pazienza con le persone che non vi ascoltano e che vogliono avere sempre ragione. Sul lavoro, ottime opportunità in arrivo, ma solo dalla prossima settimana. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la vergine vedrà la propria pazienza messa a dura prova in amore. E’ arrivato il momento di risolvere situazioni rimaste in sospeso. Nel weekend potrebbero nascere delle discussioni. Sul lavoro, chi non è soddisfatto della propria posizione deve cercare di mantenere la calma. Tra i nati sotto il segno dello scorpione c’è chi sta vivendo degli amori altalenanti, anche se le stelle, per il periodo successivo, promettono bene. Sul lavoro potresti essere stufo di dover continuamente mostrare il tuo valore.

Sagittario, capricorno e pesci alle prese con giorni sottotono

Non è un periodo facile in amore per i nati sotto il segno del sagittario. Chi ha vissuto una profonda crisi, potrebbe aver già messo un punto chiudendo la storia. In questo periodo, meglio vivere alla giornata. Competizione, invece, sul lavoro dove potreste essere in attesa di importanti novità. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in arrivo un momento di riflessione in amore per il capircorno che potrebbe essere chiamato a fare una scelta tra passato e presente. Potrebbero sorgere anche tensioni mentre sul lavoro, pur volendo qualcosa in più, la situazione è più tranquilla. Infine, per i nati sotto il segno dei pesci, le stelle, in amore, non promettono situazione emozionanti. Chi ha da poco chiuso una storia, non ha voglia di tuffarsi subito in nuove esperienze e potrebbe esserci un po’ di inquietudine. Sul lavoro, invece, presto potrebbero esserci delle sorprese.

