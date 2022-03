Oroscopo Paolo Fox settimanale 7-13 marzo 2022/ Classifica segni: Acquario al top

Oroscopo Paolo Fox dal 7 al 13 marzo 2022: la classifica settimanale

Come ogni lunedì torna puntale l’appuntamento con I fatti vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana. È un periodo complicato e anche le stelle fanno quelle che possono. Come sarà il cielo nei prossimi giorni per i 12 segni zodiacali? Nella sua classifica settimanale l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio la settimana. Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno. Ai piedi della classifica troviamo il Leone. Se vi interessate di astrologia non guardate solo le posizione dei pianeti come sono disposte rispetto a una segno. Guardate anche la rivoluzione lunare e solare. Il Leone in questo momento ha delle piccole contrarietà planetarie, soprattutto tra lunedì e martedì: deve lottare per ottenere delle cose e fatica un po’ di più.

Settimana pesante per Scorpione, Capricorno e Toro. L’oroscopo Paolo Fox rivela…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 7 al 13 marzo, i nati sotto il segno dello Scorpione risentono di una Venere un po’ strana, soprattutto nel settore della famiglia e della casa. Alcuni nati del segno devono predisporsi a delle scelte che riguardano la famiglia, delle trasformazioni, dei cambiamenti. Pesa un po’ di più fare delle cose, sopratutto lunedì e martedì che la Luna è dissonante. Per il Capricorno è un periodo di riflessione: avete qualcosa che bolle in pentola. Il Capricorno è un segno che vive di certezze e chiarezza, consapevole di ciò che può fare e non piò fare. In questo momento volete chiarezza. Il Toro deve chiarire una situazione in famiglia: potreste innervosirvi con un persona distratta che dà tante cose per scontate. Il Toro quando ama lo fa lungamente, nel tempo, è longevo nei suoi rapporti sentimentali.

Vergine, Pesci, Sagittario e Cancro: come sarà la settimana secondo l’oroscopo Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di questa settimana, la Vergine è consapevole che è importante fare delle scelte rigorose. C’è la realtà delle leggi e della mente, le due cose devono andare a braccetto: cercherete di fare delle cose mediando. Questo vale anche per i sentimenti. A parte le giornate intorno a giovedì, sarà una settimana importante per i Pesci, che hanno delle buone risorse. Avete trovato la persona giusta da amare? Cancellate vecchi ricordi negativi. I nati sotto il segno del Sagittario devono iniziare a pensare a cosa faranno a maggio: dal 10 maggio ci sarà un cambiamento che porterà delle novità, ma bisogna lavorarci per tempo. Il Cancro è in rimonta. Anche se ogni tanto siete turbolenti, vivete emozioni particolare, in amore gli ultimi sei mesi sono stati un po’ offuscati: ora qualcosa è in recupero.

Oroscopo Paolo Fox: settimana al top per Gemelli, Bilancia, Ariete e Acquario

I Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox, possono trovare molte soluzioni: ci saranno giornate molto interessanti intorno a giovedì. La Bilancia è governata da Venere, per questo ama molto la forma e la sostanza. Cercate una soluzione al vostro nervosismo, soprattutto nel weekend se ci sono delle tensioni in casa o altrove. I nati sotto il segno dell’Ariete possono contare sul favore di Venere e Marte che vi rende più forti. Avete grandi progetti per la seconda parte dell’anno. Un grande cielo per l’Acquario, grazie a Venere, Marte, Giove e Mercurio favorevoli. Solo oggi e domani un po’ di stanchezza fisica: ogni tanto non dormite per pensare a cosa fare il giorno dopo. Attenti a dove mettete i piedi. Anche il weekend sarà importante.



