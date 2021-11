Oroscopo Paolo Fox settimanale 8-14 novembre 2021/ Classifica segni flop: cancro…

Oroscopo Paolo Fox dall’8 al 14 novembre 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana dall’8 al 14 novembre 2021 secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? A svelarlo è proprio l’astrologo più famoso della televisione italiana che fornisce alcuni consigli su come aspettare i prossimi giorni dalle pagine del settimanale DiPiù Tv. Secondo Paolo Fox, la settimana non sarà particolarmente serena per il toro, cancro, leone, bilancia, scorpione e acquario. I nati sotto il segno del toro inizieranno a vivere un periodo positivo in amore che durerà per diverse settimane. Di fronte ad una persona interessante, meglio essere comunque prudenti e decidere cosa si vuole realmente dal futuro. Sul lavoro meglio essere cauti soprattutto per le spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox sarà una settimana di ansie e nervosismo in amore per i nati sotto il segno del cancro che potrebbero anche decidere di chiudere una relazione. Sul lavoro, invece, meglio mantenere la calma in un momento particolarmente complicato. Giorni agitati in amore per i nati sotto il segno del leone. Fondamentale è non pensare più al passato e viversi il presente. Sul lavoro, ci sono ancora piccoli problemi da risolvere. Meglio essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Le previsioni settimanali dell’oroscopo Paolo Fox: giorni flop per bilancia, scorpione e acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, sarà una settimana sottotono per i nati sotto il segno della bilancia che, in amore, dovranno trovare il momento di fare chiarezza. Favoriti gli incontri per i single che, tuttavia, continueranno ad essere molto diffidenti. Sul lavoro potrebbero esserci diverse polemiche soprattutto nella giornata di martedì.

Settimana non totalmente positiva anche per i nati sotto il segno dello scorpione che continuano ad essere ancora troppo diffidenti e prevenuti. Sul lavoro sarà necessario mantenere la calma e non cadere in inutili nervosismi. Infine, per i nati sotto il segno dell’acquario, i problemi, in amore, non mancheranno, ma ci sarà la forza per superare tutto. Sul lavoro siete in cerca di alleanze, ma la situazione migliorerà sicuramente nel 2022.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 8-14 novembre 2021/ Classifica segni Top: pesci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA