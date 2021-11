Oroscopo Paolo Fox settimanale 8-14 novembre 2021/ Classifica segni Top: pesci…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dall’8 al 14 novembre 2021

Sarà una settimana decisamente positiva quella che va dall’8 al 14 novembre per ariete, gemelli, vergine, sagittario, capricorno e pesci. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate sul settimanale DiPiù Tv, infatti, i nati sotto il segno dell‘ariete che vivranno una settimana all’insegna della riflessione sentimentale. E’ un periodo in cui non ci sarà tanta passione, ma tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Situazione in fermento sul lavoro, ma la cosa migliore è non essere impulsivi.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimana positiva anche per i gemelli che, in amore, hanno voglia di lasciarsi andare, ma tutto dipende dalla vostra volontà. Favoriti gli incontri nelle giornate di giovedì e venerdì da cui potrebbero nascere delle bellissime storie d’amore, ma è importante mettere da parte i dubbi. Tutto procede a gonfie vele, invece, nel lavoro. Per i nati sotto il segno della vergine, invece, la prossima settimana sarà buona per l’amore dopo un periodo decisamente difficile. Chi, invece, pensa ancora al passato, troverà finalmente il coraggio per fare chiarezza. Sul lavoro potrebbe arrivare la voglia di cambiare qualcosa.

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox: settimana positiva per sagittario, capricorno e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno del sagittario vivranno una buona settimana. Il periodo positivo iniziato ad ottobre continuerà e ci saranno tanto occasioni per cogliere al volo delle belle novità. Periodo buono anche per il lavoro dove un progetto interessante sarà finalmente concretizzato.

Periodo tranquillo in amore per i nati sotto il segno del capricorno sia per le coppie stabili che per i single in cerca di storie importanti e durature. Chi nutre un interesse particolare per una persona avrà finalmente la possibilità di farsi avanti. Sul lavoro, le stelle promettono grandi cose. Settimana buona, infine, anche per i nati sotto il segno dei pesci. Favoriti gli incontri per i single mentre per le coppie è arrivato il momento di fare ciò che viene rimandato da tempo. Sul lavoro ci sarà ancora qualche piccolo contrattempo in vista di un 2022 decisamente in ripresa.

