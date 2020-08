Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-14 agosto 2020/ Classifica: Toro e Ariete in crisi..

PAOLO FOX E L’OROSCOPO SETTIMANALE 9-14 AGOSTO 2020

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTV con le novità sulle previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L’astrologo italiano ci rivela la classifica settimanale a partire dai segni che hanno conquistato cinque stelline. I Gemelli vivranno delle relazioni che avranno un grande valore, sia quelle che nascono ora sia quelle emerse la scorsa primavera. Le stelle approvano anche le avventure. Le coppie sono più forti, mettono in campo idee e propositi. Qualcuno ha anche in mente un progetto per il futuro. Nel Lavoro c’è stato qualche intoppo, ma è inutile arrabbiarsi. La pazienza sarà d’aiuto. Il Cancro può contare sulla presenza di Venere: passione in aumento fino a fine agosto. Chi è innamorato di qualcuno già impegnato o diverso potrebbe dover chiudere tutto. Le coppie solide possono vedere crescere il loro amore e fare progetti. Attenzione al fine settimana per via di qualche indecisione in più. Nel Lavoro, le polemiche e i contrasti non mancano. Qualcuno dovrà chiamare un esperto per risolvere una situazione legale o burocratica. Il Leone vivrà un aumento dell’energia: Venere sarà nel segno da settembre e questo vuol dire che gli incontri di adesso potranno andare lontano. Le coppie possono andare avanti, specie chi ha vissuto una separazione. Nervoso l’inizio della settimana, ma weekend utile per chi vuole parlare d’amore. Nel Lavoro bisogna agire adesso per fare delle richieste. Meglio lasciare da parte l’orgoglio e fare tutto ciò che è giusto. La Vergine è in via di miglioramento in Amore, almeno rispetto allo scorso luglio. Qualcuno potrebbero ritrovarsi agitati a causa di chi hanno attorno. Le coppie che non hanno ancora superato i problemi devono armarsi di pazienza. Le preoccupazioni su Lavoro e situazioni esterne si sono riversati nel rapporto di coppia. Nel Lavoro, Giove e Saturno favorevoli rendono le cose dinamiche. Ci sarà un po’ di stanchezza, ma bisogna combatterla.

La Bilancia deve procedere con cautela di fronte alle discussioni in Amore. Dubbi anche per le avventure e chi vive una storia con chi è già impegnato farà fatica ad avvicinarla. Le coppie devono rivedere tante cose e la stanchezza per le spese influenzano la vita a due. Da evitare le tensioni nel fine settimana. Nel Lavoro le occasioni ci saranno, ma solo a metà. Non è facile riuscire a risalire, ma alla fine dell’anno il cielo sarà più sereno. Lo Scorpione vivrà emozioni importanti grazie a Venere in transito. Qualcuno potrebbe già aver incontrato una persona speciale. Intrigante il Ferragosto. Le coppie hanno basi solide e possono pensare ai progetti per il futuro. Qualche intoppo nella giornata di martedì. Nel Lavoro si devono fare dei cambiamenti. Chi lavora in modo autonomo vedrà un agosto movimentato. Il Sagittario ha Sole favorevole e Marte in buon aspetto: sentimenti stimolati e si risveglia la voglia di amare. Sarà utile frequentare nuovi ambienti. Giovedì nervoso per le coppie, anche se in generale chi ha superato una turbolenza potrà procedere meglio. Domenica utile per avvicinarsi. Nel Lavoro c’è un po’ di rabbia per un’idea che verrà travolta. Fastidi per i cambiamenti.

Il Capricorno deve fare attenzione al fine settimana. I single non credono nell’amore e sono nervosi. Le conoscenze però non mancano e possono far nascere grandi storie. Le coppie non devono essere polemiche, soprattutto nel fine settimana. Le crisi sono dovute a motivi economici o problemi esterni al rapporto. Nel Lavoro, aumentano le spese e per questo va prestata maggiore attenzione. Bisogna risposare di più. L’Acquario continua ad avere grandi esigenze in Amore. Mercurio opposto rende pesanti le situazioni ancora da gestire. Le coppie vivranno un aumento della responsabilità: anche chi è forte dovrà resistere alle tentazioni di rivangare il passato. Pazienza e tempo con Leone e Toro. Nel Lavoro arriveranno occasioni migliori, soprattutto a fine anno. In questo periodo si possono valutare le capacità, ma attenzione alle spese. I Pesci hanno Venere dalla loro parte per vivere incontri di trasporto. Entro fine mese potrebbe nascere un nuovo amore. Da sfruttare lunedì con Luna nel segno. Le coppie stabili possono contare su una grande fortuna. Le ostilità sono presenti e bisogna ricominciare da zero. Nel Lavoro, molti otterranno belle notizie, per un agosto che comunque andrà dedicato alle vacanze. Inizia a muoversi qualcosa fin da adesso.

OROSCOPO ARIETE E TORO: I SEGNI IN CALO DI QUESTA SETTIMANA

Solo due segni al secondo e terzo posto della classifica settimanale di Paolo Fox. Secondo il suo oroscopo scopriamo che il Toro ha ottenuto quattro stelline. I single si dichiareranno, anche grazie a Venere favorevole e Luna nel segno da lunedì. Nascono nuove situazioni e chi ha già un amore può guardare lontano. Le coppie più solide pensano al futuro e valutano cambiamenti da fare. Va prestata comunque cautela, anche con affari legali, patrimoniali o legati alla casa. Nel Lavoro, si potrà portare avanti con successo tutto ciò che nasce ora. Merito di Giove e Saturno favorevoli. Attenzione lunedì, sottotono. Tre stelline infine per l’Ariete, ancora poco chiaro in Amore. Agosto fa emergere problemi economici e fa slittare gli affari di cuore in secondo piano. Le coppie possono ritrovare la sintonia, ma bisogna lasciare da parte il rancore. Si va alla ricerca di certezze e bisogna evitare i problemi. Attenzione alle distrazioni di domenica. Nel Lavoro si possono iniziare i progetti da realizzare in autunno. Favorite le situazioni a lunga scadenza.



