Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 agosto 2021/ Classifica segni Top: acquario…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 9 al 15 agosto 2021

La settimana di Ferragosto che va dal 9 al 15 agosto si preannuncia promettente per toro, cancro, vergine, bilancia, capricorno e acquario. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, i segni zodiacali suddetti vivranno sette giorni di relax e spensieratezza nel corso dei quali potranno rigenerarsi dopo mesi intensi. Cosa riservano, dunque, nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, come sempre, invita a verificare e a non credere a priori.

Settimana top per toro, cancro e vergine

Favoriti gli incontri in amore per i nati sotto il segno del toro che avrà la possibilità di farsi avanti con la persona che considera interessante. Le stelle sono dalla vostra parte: tutto potrebbe andare per il meglio ed è arrivato il momento di lasciarsi andare. Sul lavoro in arrivo cambiamenti e per l’aspetto economico occorre cautela. Secondo l’oroscopo Paolo Fox situazione favorevole per il cancro che vedrà migliorare la propria situazione giorno dopo giorno anche se, in alcune occasioni, potrebbe mostrarsi particolarmente testardo. Settimana interessante anche sul lavoro con tanta voglia di mettersi in gioco. Stelle promettenti in amore per i nati sotto il segno della vergine che hanno finalmente voglia di lasciarsi andare e divertirsi. Sul lavoro, in arrivo importanti novità e chi è in cerca di un’occupazione potrebbe ricevere una sorpresa.

Settimana bella per bilancia, capricorno e acquario secondo l’oroscopo Paolo Fox

La bilancia, nuovamente serena, vivrà una settimana bella per i sentimenti. Chi vive una storia d’amore potrà dedicarsi al partner mentre i single avranno la possibilità di fare piacevoli incontri. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero trasformarsi in qualcosa d’importante. La situazione migliora anche sul lavoro e se sei dipendente hai finalmente il coraggio di esprimere liberamente le tue idee. Favoriti gli incontri per il capricorno che deve lasciarsi andare alle emozioni. Buona la situazione anche sul lavoro con l’arrivo di una risposta che aspettavi da tempo. Situazione sentimentale interessante per i nati sotto il segno dell’acquario che, però, sul lavoro, dovranno cercare di mantenere la calma.

