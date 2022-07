Oroscopo Paolo Fox, settimanale 9-15 luglio 2022/ Previsioni Acquario, Pesci, Capricorno, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 luglio 2022: problemi di coppia per Capricorno e…

Tornano anche questa settimana sul Settimanale Dipiù Tv le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Ma non siete curiosi di sapere come andranno questi sette giorni sul fronte sentimentale e quello lavorativo? Proposte in vista e opportunità da cogliere al volo? Non ci resta che scoprirlo, capire come risponderà a tutti i dubbi e alle domande l’amato astrologo Paolo Fox. Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Venere è in opposizione e pertanto dovrete fare attenzione alle relazioni con persone già legate o che sono distanti. Nelle giornate di venerdì e sabato potrete recuperare. Il lavoro ti sta portando via tanto tempo e questo influisce sulla vita di coppia. Avrai delle buone intuizioni nella giornata di lunedì quando la Luna sarà nel tuo segno zodiacale.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale nuovi progetti si sono avviati e altri tenderanno a partire nei prossimi mesi. Questo potrebbe essere un ottimo periodo per impegnarti in vista del 2023. Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Le storie che non funzionano non dureranno a lungo anche perché non riesci a trascinare le persone nel tempo. Problemi per la vita di coppia. Dalla prossima settimana Venere è in opposizione e potrebbe rendere tutto più difficile. Sul lavoro stai cercando di risolvere dei problemi legati al passato. Ansia per una prova o un esame. Concentrati e andrà tutto bene.

Oroscopo Paolo Fox: incontri piacevoli per Acquario e progetti per Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Venere è dalla tua parte e secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale i single di questo segno potranno iniziare delle storie. Venerdì ci saranno piacevoli incontri. Sul lavoro stai pensando già a cosa fare in vista di settembre. Potresti scontrarti però con qualche collaboratore o con il datore di lavoro. Chi ha una relazione da alcuni anni deve cercare di ritrovare una bella armonia. Per le trasgressioni non è un periodo valido perché si rischia di rimanere a bocca asciutta.

Tre stelle per i Pesci. La prossima settimana sarà decisiva per chi ha iniziato da poco una storia. La seconda parte di luglio sarà con te e mercoledì è in arrivo una bella emozione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale chi vuole sposarsi o convivere può iniziare a progettare. Il 2023 sarà il tuo anno. Sul lavoro evita di fare troppe cose insieme. Potresti andare incontro a confusioni. Agitazione nell’aria nelle giornate di lunedì e martedì. Un incontro importante o una trattativa potrebbe saltare. Ci sono poi alcune richieste da verificare bene.











