Oroscopo Paolo Fox, settimanale 9-15 luglio 2022/ Previsioni Leone, Vergine, Scorpione, Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox 9-15 luglio 2022: lieto evento per Leone e fase agitata per le coppie della Vergine

Tornano su Dipiù Tv le previsioni dei segni zodiacali dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Periodo interessante per il Leone: il vostro fascino raddoppierà e la seconda parte di luglio sarà migliore. Le storie d’amore e le amicizie che nascono adesso saranno ancora più intriganti. Le giornate di lunedì e martedì vi premieranno. Per le coppie che sono in crisi si pone un terribile compromesso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale dovrete decidere se è meglio lasciar stare o se invece sarebbe più giusto proseguire nonostante le difficoltà. Le coppie solide potranno programmare eventi importanti come la nascita di un figlio. Sul lavoro da oggi alla fine del mese andrà sempre meglio. Possibili novità in arrivo. Se qualcuno si è opposto alla tua avanzata, è normale. Chi ha buone idee è sempre invidiato.

Cinque stelle anche per la Vergine. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale, Venere sarà un freno alla nascita di nuove relazioni. Giornate no domenica e lunedì mentre mercoledì potrebbe nascere qualcosa di interessante. Fase agitata per la vita di coppia. Molte persone vi remeranno contro sul lavoro ma anche se non si sono risolte delle questioni si potrà guardare al futuro con fiducia.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo Paolo Fox, per i single nati sotto questo segno ci saranno delle difficoltà. Il fine settimana promette bene e aiuta a cercare un nuovo equilibrio in amore. Nelle coppie più solide c’è stata una crisi causata da eventi esterni. Le giornate in arrivo saranno un valido alleato per chi vuole recuperare il rapporto. Sul lavoro hai dovuto ridimensionare idee e investimenti. Per le finanze meglio essere prudenti e in caso di acquisti o vendite agite con cautela.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Marte opposto annuncia piccoli e grandi battaglie. Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale lunedì e martedì saranno le giornate perfette per capire se un rapporto ti interessa. Venere è favorevole dalla prossima settimana. Nelle giornate di venerdì e sabato evitate di alimentare tensioni negative. Qualcuno può avere trascinato in amore problemi di lavoro. Sul lavoro la situazione ripartirà con nuovi progetti in vista di settembre. Il successo arriverà a breve e sarà difficile non ottenere qualcosa in più.











