Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 luglio 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Cancro, Gemelli e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 luglio 2022: novità sul lavoro per Ariete e occasioni per i single del Toro

Anche questa settimana su Dipiù Tv ci sono le previsioni Oroscopo Paolo Fox settimanale. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per i single è arrivato il momento giusto per fare nuove conoscenze. Nella giornata di lunedì l’Ariete conquisterà maggiori forze. Cerca di non pensare più al passato perché vale ciò che desideri. Buone opportunità per la vita di coppia. Le coppie più solite potrebbero avere in programma progetti importanti come un figlio o la legalizzazione di un’unione. Se c’è stata una separazione invece si può ripartire. Sul lavoro entro pochi mesi riceverai un’importante novità. Sarà un periodo di forza per chi ha vissuto un momento difficile.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Toro. Chi è single potrà sfruttare delle occasioni in questo periodo perché il cielo promette bene. Le coppie in crisi potrebbero tornare a miti consigli ma la prossima settimana le cose andranno meglio. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sul lavoro ci saranno i primi riscontri e la giornata di mercoledì sarà interessante.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: l’amore torna ad essere protagonista per il Gemelli

Cinque stelle per il segno dei Gemelli. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale, l’amore tornerà ad essere protagonista per i single. Presto ci sarà una bella riscossa e sarà più facile per persone come te fare degli incontri. Per le coppie invece potrebbero sorgere difficoltà economiche. Ultimamente le discussioni sono insorte per motivi di lavoro ma dovrete sfruttare di più il fine settimana per ritrovarvi e trascorrere del tempo assieme. Sul lavoro, una buona idea potrà essere valorizzata. Giove gioca a tuo favore anche se potrebbe nascere una disputa con Ariete o Cancro. Dovrai compiere una scelta importante a fine luglio.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale ci sono state delle difficoltà tra maggio e giugno ma ora le cose procedono meglio. Venere sarà nel segno e Marte anche sarà più attivo. Una quadratura che permette di frequentare più persone. E’ importante evitare di rivangare nel passato per non farsi del male. Le coppie stabili si mostreranno più complici e potranno condividere una gioia tra pochi mesi. Sul lavoro, sono stati pesanti gli ultimi tre mesi e si è dovuto rimettere in discussione anche che non aveva intenzione di farlo.











