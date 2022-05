Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 maggio 2022/ Classifica segni flop: Capricorno ultimo

Oroscopo Paolo Fox settimanale le previsioni 9-15 maggio 2022: tensioni per il Capricorno

Come sarà la settimana che va dal 9 al 15 maggio 2022 per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro trascorrerà una settimana fatta da piccoli intoppi e problemi a causa della posizione avversa delle stelle? Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale la settimana sarà segnata da qualche difficoltà per il segno dell’Acquario, che all’interno delle previsioni dell’astrologo ha ottenuto 4 stelle. Per questo segno zodiacale la posizione di Venere è molto favorevole per i single anche se, secondo l’astrologo, questo segno è attratto da persone lontane e dovrebbe cercare di mantenere il più possibile la calma.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la domenica

Anche il segno dei Pesci ha conquistato all’interno dell’oroscopo Paolo Fox settimanale 4 stelle. Venere non è favorevole a questo segno zodiacale e il consiglio dell’astrologo è quello di vivere alla giornata. Per quanto riguarda il lavoro il consiglio dell’astrologo è quello di prendere coraggio e portare avanti un progetto a cui sta lavorando da diverso tempo. Nelle giornate di martedì e mercoledì sarebbe meglio per questo segno zodiacale evitare di fare domande. Segue il segno del Cancro con tre stelle. Questo segno nella settimana che va dal 9 al 15 maggio affronterà delle burrasche in amore, mentre sul lavoro c’è aria di cambiamento, il consiglio dell’astrologo è quello di essere pronto ad adattarsi ad ogni situazione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox settimanale: tensioni per il Capricorno

La parte finale della classifica dei segni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale è occupata dal segno della Bilancia con tre stelle. Tutti i nati sotto questo segno zodiacale dovrebbero cercare di affrontare tutti gli imprevisti di questa settimana con molta calma, e di riflettere prima di agire dettati dalle emozioni. Anche sul lavoro questo segno zodiacale dovrà cercare di trovare un accordo con tutti i propri collaboratori.

Gli ultimi due poti della classifica dell’oroscopo Paolo Fox settimanale sono occupati rispettivamente dal segno dello Scorpione che nella prossima settimana dovrà lasciarsi andare in amore. Questo segno zodiacale dovrà prestare particolare attenzione durante questo weekend quando qualcuno potrebbe farlo innervosire. I nati sotto il segno del Capricorno chiudono la classifica. Per loro la settimana sarà caratterizzata da tensioni in ambito amoroso il cui culmine potrebbe arrivare nelle giornate di giovedì e venerdì. Anche sul lavoro si prospetta una settimana burrascosa in cui tutti i nodi arriveranno al pettine e questo segno zodiacale non potrà più rimandare nessuna scelta.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: i pianeti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA